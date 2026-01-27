نفاذ كافة تذاكر ماراثون الرياض 2026 .. والأسعار تبدأ من 62 إلى 180 ريالا

نفذت تذاكر كافة فئات السباقات في "ماراثون الرياض 2026" بنسخته الخامسة، وذلك قبل أيام من موعد انطلاقه المرتقب السبت المقبل، وسط إقبال جماهيري ضخم من العدائين المحترفين والهواة من داخل وخارج السعودية.

وشهدت عمليات التسجيل طلباً استثنائياً على الفئات الأربع للسباق، والتي جاءت بأسعار تنافسية بدأت من 62 ريالا لسباق المرح (5 كيلومتر) للعائلات، والمبتدئين، والأطفال، 85 ريالاً لسباق 10 كيلومترات، 119 ريالاً لنصف الماراثون (21.1 كيلومتر)، وصولاً إلى 180 ريالا للماراثون الكامل (42.2 كيلومتر).

وتستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الماراثون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث يمثل الماراثون احتفالية كبرى بالحركة والطاقة وروح المجتمع، من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وكشفت اللجنة المنظمة أن المهرجان سيكون متاحاً لجميع الزوار مجاناً وبدون تذاكر، يومي الخميس والجمعة، حيث سيوفر المنظمون أجواءً ترفيهية وفعاليات حيوية تناسب العائلات والأطفال.

وتضمنت عروض التسجيل أطلق حصول المسجلون (شخصان أو أكثر) على خصم بنسبة 10% على تذاكرهم في جميع المسارات المتاحة، وذلك لتشجيع الأصدقاء والعائلات على خوض هذه التجربة الرياضية سويًا، حيث وعد المنظمون بتجربة استثنائية تمتد من خط البداية وحتى خط النهاية، تشمل ترفيهًا متواصلًا، ومناطق تشجيع عالية الطاقة، وعروضًا حية، ولحظات احتفالية مصممة لإبقاء المشاركين متحمسين ومبتسمين طوال المسار.