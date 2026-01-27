الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.16
(1.62%) 0.13
مجموعة تداول السعودية القابضة163
(2.39%) 3.80
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.24
(2.54%) 0.13
شركة اليمامة للحديد والصلب38.22
(-0.73%) -0.28
البنك العربي الوطني22.42
(0.09%) 0.02
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.36
(1.15%) 0.30
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.1
(0.74%) 0.90
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.85
(1.17%) 0.16
أرامكو السعودية25.42
(0.95%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.32
(0.27%) 0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.62
(0.38%) 0.10
الرياضة

نفاذ كافة تذاكر ماراثون الرياض 2026 .. والأسعار تبدأ من 62 إلى 180 ريالا

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الثلاثاء 27 يناير 2026 18:57 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
نفاذ كافة تذاكر ماراثون الرياض 2026 .. والأسعار تبدأ من 62 إلى 180 ريالا

نفذت تذاكر كافة فئات السباقات في "ماراثون الرياض 2026" بنسخته الخامسة، وذلك قبل أيام من موعد انطلاقه المرتقب السبت المقبل، وسط إقبال جماهيري ضخم من العدائين المحترفين والهواة من داخل وخارج السعودية.

وشهدت عمليات التسجيل طلباً استثنائياً على الفئات الأربع للسباق، والتي جاءت بأسعار تنافسية بدأت من 62 ريالا لسباق المرح (5 كيلومتر) للعائلات، والمبتدئين، والأطفال، 85 ريالاً لسباق 10 كيلومترات، 119 ريالاً لنصف الماراثون (21.1 كيلومتر)، وصولاً إلى 180 ريالا للماراثون الكامل (42.2 كيلومتر).

وتستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الماراثون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث يمثل الماراثون احتفالية كبرى بالحركة والطاقة وروح المجتمع، من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وكشفت اللجنة المنظمة أن المهرجان سيكون متاحاً لجميع الزوار مجاناً وبدون تذاكر، يومي الخميس والجمعة، حيث سيوفر المنظمون أجواءً ترفيهية وفعاليات حيوية تناسب العائلات والأطفال.

يتوقع أن يسجل القطاع نموا 8.7% من 3 إلى 5 أعوام.

نمو متوقع لقطاع الرياضة السعودي 3 أضعاف إلى 22.4 مليار دولار بحلول 2030

يتوقع أن يسجل قطاع الرياضة في الشرق الاوسط نموا بنسبة 8.7% من 3 إلى 5...

Thu, 16 2025

وتضمنت عروض التسجيل أطلق حصول المسجلون (شخصان أو أكثر) على خصم بنسبة 10% على تذاكرهم في جميع المسارات المتاحة، وذلك لتشجيع الأصدقاء والعائلات على خوض هذه التجربة الرياضية سويًا، حيث وعد المنظمون بتجربة استثنائية تمتد من خط البداية وحتى خط النهاية، تشمل ترفيهًا متواصلًا، ومناطق تشجيع عالية الطاقة، وعروضًا حية، ولحظات احتفالية مصممة لإبقاء المشاركين متحمسين ومبتسمين طوال المسار.

التعريفات
الرياضةالسياحةالترفيهالرياضماراثون
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية