نفاد تذاكر نهائي أبطال أوروبا يشعل منصات إعادة البيع .. والأسعار تقفز 2000%

قفزت أسعار تذاكر المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي على أرضية ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، بشكل كبير وبنسبة تجاوزت 2000% كحد أدنى مقارنة بالقيمة الاسمية الرسمية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر منصته الرقمية الرسمية، قد أعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة، مما أشعل الأسعار والطلب عبر منصات إعادة البيع الموثوقة نتيجة لقلة العرض مقارنة بحجم الطلب الكبير.

وكشفت تقارير فرنسية وإنجليزية عن قفز سعر أرخص تذكرة متاحة في منصات إعادة البيع المذكورة لتبدأ من أكثر من 1700 يورو بعد أن كانت قيمتها الرسمية في فئة "المشجعين أولاً" 70 يورو فقط، وفقاً لجدول الأسعار المعلن من نادي أرسنال والـ"يويفا"، بزيادة مالية مباشرة تخطت 1600 يورو للتذكرة الواحدة.

كما تراوحت أسعار المقاعد المعروضة ضمن الفئات المتوسطة بين 2500 و4000 يورو، فيما تخطت تذاكر الفئة الأولى والمقاعد المميزة حاجز الـ6000 يورو للمقاعد القريبة من المنصة الرئيسية وخط المنتصف، فيما سجلت فئات خاصة أسعار فلكية بحسب تقرير "سيتي إيه إم".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن المباراة ستقام على ملعب "بوشكاش أرينا" الذي يتسع لـ67,215 متفرجاً، وتم تخصيص 17,200 تذكرة لكل نادٍ من طرفي النهائي، بينما تم توزيع بقية المقاعد على الجماهير العامة والرعاة واللجنة المنظمة.

وجدد الاتحاد الأوروبي تحذيراته للمشجعين من عواقب شراء التذاكر عبر القنوات غير الرسمية، مؤكداً أن التذاكر الإلكترونية المرتبطة بتطبيق "UEFA Mobile Tickets" المشفر هي الوسيلة الوحيدة الصالحة للدخول، وأن أي تذاكر يتم تداولها خارج الإطار القانوني ستكون باطلة وتعرّض حامليها للمنع من دخول البوابات دون تعويض.