نفاد تذاكر "ديربي الرياض" والأسعار في منصات البيع والتبادل ترتفع 20 مرة

وصلت أسعار أقل فئة لتذاكر مواجهة الهلال والنصر المقررة غدا على أرض ملعب "المملكة أرينا" بالرياض ضمن المرحلة الـ 15 من دوري روشن السعودي لـ 700 ريال عبر "Grintahub" منصة بيع وتبادل التذاكر الآمنة.

ونفدت جميع تذاكر مواجهة قطبي الرياض بعد ساعات من طرحها، فيما ضمت منصة "Grintahub" تذاكر محدودة يرغب مالكوها من إعادة بيعها وبأسعار ضعف أسعار التذاكر المطروحة 20 مرة.

وبدأت أسعار تذاكر المواجهة في تطبيق "Blu Store" الخاص بالنادي العاصمي المستضيف وتطبيق webook.com بدءا من 35 ريالا، ثم 145 ريالا، 187 ريالا، 242 ريالا، وحتى 311 ريالا في التذاكر الموحدة، فيما وصلت إلى أكثر من 760 ريالاً للمقاعد المميزة وكبار الشخصيات.

الجدير ذكره أنه في سبتمبر 2023، حصلت شركة المملكة القابضة على حقوق إدارة وتشغيل، إضافة إلى حقوق التسمية والتطوير، ليتم تغيير اسمه رسميًا إلى “المملكة أرينا”، وهو الاسم الذي يشتهر به الملعب اليوم كوجهة رياضية وترفيهية عالمية في الرياض، فيما تبلغ سعة الملعب لـ 26 ألف متفرج.

ويتربع الهلال على الصدارة برصيد 35 نقطة بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في اثنتين، فيما يحتل النصر وصافة الترتيب برصيد 31 نقطة، إثر فوزه في مبارياته العشر الأولى قبل أن تتوقف السلسلة بتعادل ومن بعدها بهزيمتين تواليا.