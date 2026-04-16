نصف مليار يورو القيمة السوقية لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

تشهد منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، المقامة حالياً في جدة، تفوقاً لافتاً لأندية غرب القارة على نظيراتها من الشرق من حيث القيمة السوقية، وفق بيانات موقع Transfermarkt العالمي.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأندية الثمانية المتأهلة نحو 507.7 مليون يورو (أكثر من نصف مليار يورو)، تستحوذ أندية الغرب على النصيب الأكبر منها بقيمة 444 مليون يورو، مقابل 63.7 مليون يورو فقط لأندية الشرق، بفارق يصل إلى 407.3 مليون يورو، ما يعكس فجوة اقتصادية واضحة بين الجانبين.

الأهلي يتصدر الأندية

الأهلي السعودي، يتصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية بنحو 173.8 مليون يورو، يليه الاتحاد السعودي بـ162.6 مليون، ثم السد القطري بقيمة 64.8 مليون، وشباب الأهلي الإماراتي بـ42.8 مليون.

وفي المقابل، جاءت أندية الشرق بقيم أقل، حيث بلغت قيمة ماتشيدا زيلفيا 19.3 مليون، وفيسيل كوبي 17.7 مليون، وجوهور دار التعظيم 13.9 مليون، فيما حل بوريرام يونايتد في المرتبة الأخيرة بـ12.8 مليون.

الصدارة في 4 خطوط

وعلى صعيد اللاعبين، يتصدر الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش (الاتحاد) قائمة حراس المرمى الأعلى قيمة سوقية بنحو 7 ملايين، يليه السنغالي إدوارد ميندي (الأهلي) بـ4.5 مليون، ثم الياباني كوسي تاني (ماتشيدا زيلفيا) بـ1.5 مليون.

وفي خط الدفاع، يعلو الهرم البرازيلي روجر إيبانيز (الأهلي) بقيمة 17 مليون، يليه التركي ميريح ديميرال بـ14 مليون، ثم الألماني يان كارلو (الاتحاد) بقيمة 12 مليون.

وفي خط الوسط، يتقدم الفرنسي إينزو ميلوت (الأهلي) القائمة بـ 28 مليونا، يليه فالنتين أتانجانا (الأهلي) بـ18 مليونا، ثم البرازيلي فابينيو (الاتحاد) بـ 13 مليونا.

وفي خط الهجوم، يتصدر الفرنسي موسى ديابي (الاتحاد) القائمة بقيمة 28 مليونا، يليه الثنائي البرتغالي روجر فيرنانديز (الاتحاد)، والبرازيلي جالينو (الأهلي) بـ22 مليونا.

مباريات ربع النهائي

وتنطلق مواجهات الدور ربع النهائي مساء اليوم، حيث يلتقي السد القطري مع فيسيل كوبي، فيما يواجه الأهلي السعودي نظيره جوهور دار التعظيم غداً، ويلتقي الاتحاد السعودي مع ماتشيدا زيلفيا، على أن تختتم المنافسات بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي أمام بوريرام يونايتد.