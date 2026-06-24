احتفت شركة نايكي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر إطلاق إصدار خاص من حذاء “ميركوريال سوبرفلاي” باللون الذهبي، تكريماً لإنجازه التاريخي كأول لاعب يسجل أهدافاً في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، وفقا لموقع "سبورتيون".

ويأتي الإصدار الجديد بعد الرقم القياسي الذي حققه قائد المنتخب البرتغالي في مونديال 2026، في خطوة تعكس سعي الشركة الأمريكية للاستفادة من الزخم الجماهيري المصاحب للإنجاز وتعزيز واحدة من أطول الشراكات التسويقية في عالم الرياضة.

تصميم يحتفي بالإنجاز

يحمل الحذاء اسم “CR7 Mercurial Superfly RGN Gold”، وجاء بتصميم ذهبي معدني بالكامل، مع شعار CR7 على الكعب ونعل مطلي بالكروم.

واختارت نايكي الابتعاد عن العناصر البصرية المعقدة أو الرسائل التسويقية المطولة، مكتفية باللون الذهبي كرمز مباشر للإنجاز التاريخي الذي حققه اللاعب البرتغالي.

شراكة تمتد لعقدين

يمثل اختيار سلسلة “ميركوريال” دلالة خاصة في مسيرة رونالدو، إذ ارتبط اللاعب بهذا الطراز منذ سنواته الأولى في الملاعب الأوروبية.

وتُعد علاقة رونالدو بنايكي من أبرز الشراكات التجارية في الرياضة العالمية، حيث وقّع اللاعب عقداً طويل الأمد مع الشركة وتحولت علامة CR7 إلى منصة تسويقية عالمية تتجاوز حدود كرة القدم.

رهان تجاري على الشعبية

يعكس إطلاق الإصدار الخاص استمرار الرهان التجاري على شعبية رونالدو العالمية، رغم بلوغه العقد الخامس من العمر.

ولا يزال قائد البرتغال أحد أكثر الرياضيين تأثيراً في منصات التواصل الاجتماعي وأكثرهم قدرة على تحفيز المبيعات للعلامات التجارية المرتبطة به، ما يجعل أي إنجاز رياضي جديد فرصة تسويقية ذات قيمة مرتفعة لشركائه التجاريين.

طرح عالمي لـ "الذهبي"

أعلنت نايكي طرح حذاء “CR7 Mercurial Superfly RGN Gold” عبر متجرها الإلكتروني وفي متاجر مختارة في العالم، مستفيدة من الاهتمام العالمي المتواصل بمسيرة رونالدو وإنجازاته القياسية.