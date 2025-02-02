نادٍ إسباني يستثمر في الذهب .. وتمويل يعزز رأسماله بـ 20 مليون سهم

يوسّع مستثمر مقره دبي حضوره في نادي سي إف إنترسيتي الإسباني، في وقت يتجه فيه النادي إلى تبني الذهب كجزء من إستراتيجيته المالية لتعزيز استقراره، وفقا لموقع palco23.

النادي الذي يتخذ من مدينة أليكانتي مقراً له، أعلن أن شركة جلوبال تك أوبورتيونيتيز 10، الذراع الاستثمارية لشركة ألفا بلو أوشن ومقرها دبي، أخطرته بنيتها تحويل 200 سند إلى أسهم بسعر 0.05 يورو للسهم، ما يعادل إصدار 20 مليون سهم جديد.

ملكية النادي

وبحسب الموقع، تؤدي هذه العملية إلى رفع رأس مال النادي بنحو مليون يورو من خلال إصدار الأسهم الجديدة دون علاوة إصدار، في خطوة تعزز في الوقت ذاته نفوذ المستثمر الإماراتي في هيكل ملكية النادي.

وبعد هذه الزيادة الأخيرة، يبلغ إجمالي رأس المال المكتتب به لنادي إنترسيتي نحو 6.08 مليون يورو، موزعاً على 121.7 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 0.05 يورو للسهم.

تحويل السندات

وتأتي هذه الزيادة في رأس المال عبر تحويل السندات إلى أسهم بموجب اتفاقية التمويل التي أبرمها النادي في يونيو من العام الماضي مع شركة ألفا بلو أوشن، والتي تتيح تمويلاً يصل إلى 60 مليون يورو.

ويضاف هذا التمويل إلى اتفاق سابق وُقّع في يونيو 2023، ضخ بموجبه الصندوق الاستثماري نحو 11 مليون يورو في النادي.

ومنذ إدراج أسهمه في البورصة في 29 أكتوبر 2021 برأسمال مصرح به بلغ 926 ألف يورو، رفع نادي إنترسيتي رأسماله عدة مرات ليقترب من 6 أضعاف مستواه عند الإدراج.

الاستثمار في الذهب

وإنترسيتي، يعد أول نادٍ إسباني يُطرح أسهمه للاكتتاب العام، وهو النادي الأوروبي الثالث والعشرون الذي يُدرج في البورصة. وكان من بين الأندية السابقة أياكس أمستردام، وبوروسيا دورتموند، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، وفقا لموقع insideworldfootball.

وقبل أسابيع، أعلن النادي خطة للتوجه نحو الاستثمار في الذهب عبر إنشاء قسم خاص لخزينة ذهبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وإدراج المعدن النفيس كمخزن للقيمة ضمن ميزانيته العمومية، ليصبح بذلك أول كيان رياضي في إسبانيا يعتمد إستراتيجية خزينة قائمة على الذهب.

رئيس النادي، سلفادور مارتي، صرح قائلاً: "إنترسيتي غير مربح، وسيظل كذلك حتى نصل إلى دوري الدرجة الثانية، وعندها سيبدأ النادي بجني الأرباح من حقوق البث التلفزيوني".

وأضاف مارتي: "لا تضمن أي نجاحات سابقة نتائج مستقبلية. فقد حقق نادٍ عمره 4 سنوات فقط 3 ترقيات، والمرة الوحيدة التي لم يصعد فيها كانت بعد خروجه من الملحق".



