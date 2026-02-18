الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 24 فبراير 2026 | 7 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.3
(0.97%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة140.3
(-2.30%) -3.30
الشركة التعاونية للتأمين138
(-0.50%) -0.70
شركة الخدمات التجارية العربية107
(-6.88%) -7.90
شركة دراية المالية5.19
(-0.95%) -0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب38.08
(-1.04%) -0.40
البنك العربي الوطني20.77
(-1.00%) -0.21
شركة موبي الصناعية10.89
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة27.42
(-1.86%) -0.52
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.23
(-2.87%) -0.48
بنك البلاد25.94
(0.15%) 0.04
شركة أملاك العالمية للتمويل10.55
(-1.77%) -0.19
شركة المنجم للأغذية49.4
(-0.48%) -0.24
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.38
(-1.75%) -0.22
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.4
(-1.16%) -0.65
شركة سابك للمغذيات الزراعية125.7
(-1.10%) -1.40
شركة الحمادي القابضة24.8
(-1.35%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين11.97
(-1.24%) -0.15
أرامكو السعودية25.84
(-0.54%) -0.14
شركة الأميانت العربية السعودية13.36
(-1.84%) -0.25
البنك الأهلي السعودي42.74
(1.04%) 0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.28
(0.31%) 0.08
الرياضة

نادي لاتسيو يرمم الملعب المهجور 16 عاما بتكلفة 480 مليون يورو

نايف العتيبي
الأربعاء 18 فبراير 2026 23:0 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
نادي لاتسيو يرمم الملعب المهجور 16 عاما بتكلفة 480 مليون يوروتجديد ملعب فلامينيو التابع لنادي لاتسيو سيكلف 480 مليون يورو.

يبلغ إجمالي تكلفة التجديد المقترح لملعب فلامينيو التابع لنادي لاتسيو 480 مليون يورو، مع طموحات لاستضافة أول مباراة رسمية على أرضه عام 2032، وفقا لكلاوديو لوتيتو رئيس النادي.

لوتيتو، أوضح خلال المؤتمر الصحافي، بأن المشروع يطمح لإعادة تطوير الملعب من شأنه أن يزيد سعته الحالية من 20 ألف متفرج إلى 50,750 متفرجًا.

وقال لوتيتو: "إنه ليس مجرد مشروع بناء، بل هو رؤية".

وأضاف: "إن إعادة تطوير ملعب فلامينيو لا تقتصر على نادي لاتسيو فحسب، بل تتعلق بروما وتاريخها الحضري وقدرتها على التطلع إلى المستقبل بمسؤولية".

مدرج ثان

ويتمحور المقترح حول إنشاء مدرج ثانٍ معلق يحيط بالملعب الأصلي دون المساس به.

بُني هذا الملعب خصيصًا لدورة الألعاب الأولمبية في روما 1960، وظلّ مهجورًا إلى حد كبير منذ 2011، وهو بحاجة إلى ترميم شامل.

تشمل الخطة ترميم الأجزاء المتضررة من المدرج الحالي، مع الحفاظ على المرافق الداخلية وتحديثها، مثل صالة الألعاب الرياضية، وحوض السباحة، وحلبة الملاكمة، وهي عناصر تُشكّل جزءًا من البصمة التاريخية للملعب.

150 مليون يورو

يمتد المشروع ليشمل إنشاء حزام أخضر جديد حول الموقع، وزراعة مزيد من الأشجار، وتركيب 57 ألف متر مربع من مواد عازلة للصوت على طول الممرات الخارجية للحدّ من الإزعاج للسكان.

يقع الملعب على بُعد حوالي ثلاثة كيلومترات شمال غرب مركز روما، وينظر إليه لوتيتو كعامل محفز لتجديد شامل.

وقد خُصص 150 مليون يورو من إجمالي الاستثمار لتحسين الحي المحيط به.

وقال: "سيُحسّن هذا المشروع منطقة مُهمَلة حاليًا، وسيُضفي عليها مساحات خضراء، ويُعزّز وسائل النقل المستدامة، ويرفع من جودة الحياة الحضرية، ويمنح نادي لاتسيو ملعبًا يليق بتاريخه".

ملعب روما .. مشروعٌ يُغيّر وجه النادي والمدينة بـ 633 مليون يورو

يُتوقع أن يصبح مشروع ملعب نادي روما الجديد في حي بيترالاتا الذي...

Sat, 24 2026

تخطيط روما

لاتسيو، يستهدف النصف الأول من العام المقبل للحصول على جميع الموافقات اللازمة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء بحلول 2031، وهو جدول زمني يسمح باعتبار الملعب مرشحًا لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032، المقرر أن تستضيفها إيطاليا وتركيا معًا.

المهندس المعماري ماركو كاسامونتي من استوديو أركيا، أكد أن التصاميم تتوافق مع لوائح التخطيط العمراني في روما، وأنها تتضمن استراتيجية مفصلة للتنقل، حيث لا تزال مسألة الوصول والنقل من بين أهم التحديات التي تواجه عملية التطوير.

واختتم لوتيتو حديثه قائلًا: "بهذا المشروع الاستاد، نريد أن نخلّد اسم لاتسيو".

التعريفات
ملاعبلاتسيوكرة القدمالدوري الإيطالي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية