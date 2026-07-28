



شدد الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز قائد فريق القادسية لكرة القدم، أنه يبحث عن لقبه القاري السابع برفقة القادسية هذا العام ليضيفها للرقم القياسي الذي حققه مع ريال مدريد الإسباني المتمثل بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات.

وقال قائد ريال مدريد السابق في حوار موسع مع صحيفة "آس" الإسبانية "الفوز بـ 6 بطولات "تشامبيونز ليغ" مع مدريد كان شيئاً لن يتكرر في التاريخ، وهو شيء سأحتفظ به طوال حياتي، ولكن سيكون من المميز جداً والجميل بالنسبة لي أن أتمكن من الفوز بستة ألقاب دوري أبطال في أوروبا ولقب آخر هنا في آسيا، لكي تصبح سبعة ألقاب".

ووصف ناتشو حياته الشخصية واستقرار عائلته في السعودية بالأمر الرائع، وقال "كل الأمور إيجابية للغاية، أنا سعيد جداً هنا مع عائلتي، إنها تجربة مختلفة تماماً عما عشته طوال مسيرتي المهنية، لكنني في نادٍ ينمو ويتنافس مع الأفضل".

وأضاف "ما يمنحني الكثير من الطمأنينة أيضاً هو أن أطفالي سعداء في المدرسة نا في السعودية، الحياة التي نعيشها هناك هادئة للغاية، ليس لدي أي عيب أو شكوى بالطبع أفتقد مدريد كثيراً، بيتي، أصدقائي، وناسي، لكنني بخير وسعيد وأستمتع بوقتي".

وامتدح المخضرم الإسباني البلد التي يعيش فيها حاليا، وقال "الجميع يعتقد أن السعودية بعيدة جداً عنا، ومع ذلك، فإن كل من يذهب إلى هناك يقول إن التعامل مثالي ويشعر بالراحة، زوجتي تمارس حياة طبيعية تماماً ضمن حدود احترام عاداتهم وتقاليدهم، المعاملة التي أتلقاها أنا وتتلقاها عائلتي في أي مكان نذهب إليه ممتازة، إذا كنت تحترم جميع الناس هناك، فلن تواجه أي نوع من المشاكل، الحياة جيدة جداً، على الرغم من أن الطقس يكون حاراً جداً في الصيف."

وتطرق ناتشو عن الجانب الرياضي والتنافسي مع نادي القادسية، وقال "نحن نتنافس ضد ما يمكن تسميته بالأندية الأربعة الكبرى في السعودية، أولئك الذين يملكون القوة الأكبر إذا جاز التعبير، صحيح أنه لم يحالفنا الحظ بعد للفوز بالدوري أو بأي لقب، لكننا في الطريق الصحيح".

وزاد "هذا العام تأهلنا أيضاً إلى دوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي يثير حماسي بشدة للعب فيه مجدداً، على الرغم من أنه مختلف عن دوري أبطال أوروبا".

واسترسل "الدوري السعودي تحول إلى دوري تنافسي قوي وجاذب للنجوم وهم في قمة عطائهم الكروي، وليس مجرد وجهة للاعتزال، جودة اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب تفرض على أي لاعب تقديم 100% من مستواه البدني والفني لحصد الانتصارات".

وحول مستواه البدني وطموحه في الملاعب السعودية، قال ناتشو "أنا أجد نفسي الآن بنفس الحالة التي كنت عليها في سنتي الأخيرة مع ريال مدريد، أشعر أنني بحالة رائعة، بل إنني أكثر نحافة، الهدف الذي أضعه لنفسي في كل عام هو لعب جميع المباريات وكل الدقائق، وهو ما نجحت في تحقيقه خلال هذين العامين اللذين قضيتهما في السعودية".

وزاد "أعتقد أنه يمكنني الاستمرار في اللعب لسنوات عديدة مثل الكرواتي مودريتش أو البرتغالي كريستيانو، لكنني لا أرى نفسي مثلهما، لن أسمح لكرة القدم بأن تعتزلني، وقرار اعتزالي واضح جداً وسيكون عاجلاً وليس آجلاً، لكنني سأغادر كرة القدم وأنا في كامل عطائي وألعب بكامل طاقتي كما فعلت في مدريد".

وختم ناتشو حديثه بمواجهته بزميله السابق في نادي العاصمة الإسباني كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، وقال "في هذه السنوات الأخيرة أنا ألعب ضده هنا في السعودية، وهذا أمر لا يصدق؛ تلك القدرة التي يمتلكها على الاستيقاظ كل صباح والاستمرار في المنافسة، إنه أمر مثير للإعجاب أن يستمر في المنافسة بعمر 41 عاماً ويمتلك هذا الشغف منذ اليوم الأول."