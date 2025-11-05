أصبح القطبان إنتر ميلان وميلان رسميا شريكين في ملكية سان سيرو بعدما كان مملوكا لبلدية ميلانو، في خطوة حاسمة في مشروعهما لبناء ملعب جديد.

الناديان قالا في بيان مشترك: "يعلن ناديا ميلان وإنتر ميلان توقيعهما الأربعاء عقد بيع مع بلدية ميلانو للاستحواذ على منطقة سان سيرو الحضرية التي تضم ملعب جوزيبي مياتسا والأراضي المحيطة به".

وكان مجلس بلدية ميلانو وافق على بيع الملعب في 30 سبتمبر بعد أكثر من 11 ساعة من النقاش، بأغلبية 24 صوتا مؤيدا مقابل 20 صوتا معارضا وامتناع عضوين عن التصويت.

ودفع ميلان وإنتر 197 مليون يورو مقابل الملعب الحالي ومواقف السيارات المجاورة التي يخططان لبناء ملعبهما الجديد عليها التي سيستمران في تقاسمها.

ملعب سان سيرو الجديد بسعة 71500 ألف مقعد

ومن المقرر الانتهاء من بناء ملعب سان سيرو الجديد بسعة 71.500 مقعد في 2031، وسيُكلف الناديين 1.2 مليار يورو.

وستتولى تصميمه شركتا الهندسة المعمارية فوستر وشركاؤه ومانيكا. ويعتبر الملعب الحالي، أحد أشهر ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويشبَّه دائما بكاتدرائية خرسانية، وهو الأكبر في إيطاليا بسعة 75.000 مقعد.

ومع ذلك، فإن الملعب الذي افتُتح في 1926 وجُدد مرات عدة منذ ذلك الحين، لم يعد مُلائمًا لاحتياجات الجماهير أو الأندية التي تسعى لزيادة إيراداتها.

وسيتم هدم جزء كبير من سان سيرو، المعروف أيضًا باسم ملعب جوزيبي مياتسا، بمجرد اقتراب بناء الملعب الجديد من نهايته.

سيتم دمج بقايا الملعب، بينها أحد مدرجاته التي تعتبر معلمة تاريخية، في مشروع عقاري للمكاتب والمرافق الرياضية.

وسيستضيف ملعب سان سيرو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026 والمقررة في الفترة بين 6 و22 فبراير.