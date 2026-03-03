ميسي يوسع الفجوة ماليا في الدوري الأمريكي .. وميامي الأعلى إنفاقا

يحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على أكثر من ضعف راتبه المقدر بـ 25 مليون دولار، في عقده الجديد مع نادي إنتر ميامي، وسيربح أكثر مرتين، مقارنة بما حققه ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب لوس أنجليس إف سي.

وسيشمل عقد ميسي الجديد 25 مليون دولار كراتب أساسي، إضافة إلى تعويض مضمون بقيمة 28.3 مليون دولار، حسبما أعلنت رابطة لاعبي الدوري الأمريكي في أول إصدار لرواتب عام 2026.

ارتفاع رواتب ميامي

ويسدد إنتر ميامي رواتب بقيمة 54.6 مليون دولار، متفوقا بأكثر من 20 مليون يورو عن لوس أنجليس إف سي، الذي يتحمل رواتب بقيمة 32.7 مليون، ونحو خمسة أضعاف رواتب فيلادلفيا صاحب أدنى إجمالي رواتب في الدوري بـ 11.7 مليون، وقد ارتفعت رواتب ميامي من 46.8 مليون في بداية الموسم الماضي.

في المقابل، فقد خفض تورنتو رواتب لاعبيه إلى 21.4 مليون دولار من 34.1 مليون دولار في بداية عام 2025، بينما زاد لوس أنجلوس إف سي إنفاقه إلى32.7 مليون دولار من 22.4 مليون دولار.

متوسط التعويض المضمون

وبلغ إجمالي تعويضات الدوري 631 مليون دولار، وارتفع متوسط التعويض المضمون إلى 688.816 دولار في 16 أبريل، بزيادة قدرها 8.9% عن632.809 دولار في 1 أكتوبر الماضي.

وتضمن عقد ميسي الأولي مع الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي تم الاتفاق عليه في يوليو 2023، راتبا أساسيا قدره 12 مليون دولار، وتعويضا سنويا مضمونا قدره 20.4 مليون دولار، ووافق ميسي في أكتوبر الماضي على عقد لمدة 3 سنوات حتى موسم 2028، ثم قاد الفريق إلى أول لقب له في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

مكافآت تسويقية ورسوم

وسيلبغ ميسي عامه الـ 39 الشهر المقبل، وهو قائد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم، حيث من المتوقع أن يشارك في المونديال للمرة السادسة، وسجل ميسي 59 هدفا في 64 مباراة خلال الموسم المنتظم مع ميامي، منها 9 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم، تصدر قائمة هدافي الدوري الأمريكي برصيد 29 هدفا في الموسم الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي.

ويشمل راتبه قيمة عقده مع الدوري الأمريكي، إضافة إلى أي مكافآت تسويقية ورسوم وكيل أعماله لكنها لا تشمل أي اتفاقيات إضافية مع الفريق أو الشركات التابعة له، أو أي مكافآت أداء.

ويأتي سون في المركز الثاني براتب أساسي قدره 10.4 مليون دولار، وإجمالي تعويضات قدره 11.1 مليون دولار، وهو رقمه نفسه في الموسم الماضي، وانضم الجناح الكوري الجنوبي إلى لوس أنجليس في أغسطس الماضي.