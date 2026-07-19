يدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام إسبانيا، وهو ينافس الفرنسي كيليان مبابي على جائزة الحذاء الذهبي، بعدما رفع الأخير رصيده إلى 10 أهداف، مقابل 8 أهداف لقائد الأرجنتين.

ميسي، يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف لانتزاع الحذاء الذهبي، بينما يقوده تسجيل هدفين إلى التساوي مع مبابي، على أن يُحسم الترتيب وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أفضلية في الدقائق

يتساوى اللاعبان في عدد التمريرات الحاسمة بواقع 4 لكل منهما. وفي حال استمرار التعادل في عدد الأهداف، ستكون الأفضلية للاعب الذي خاض دقائق أقل. وبلغت دقائق لعب مبابي 769 دقيقة، مقابل 712 دقيقة لميسي، من دون احتساب المباراة النهائية.

فجوة بالقيمة السوقية

تبلغ القيمة السوقية لميسي 15 مليون يورو، بينما تصل قيمة مبابي إلى 180 مليون يورو، وفق بيانات موقع “ترانسفير ماركت”، رغم استمرار المنافسة بينهما على أبرز الجوائز الفردية في البطولة.

سباق تاريخي مستمر

لا يقتصر التنافس بين النجمين على الحذاء الذهبي في نسخة 2026، بل يمتد إلى صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، إذ يتصدر مبابي القائمة برصيد 22 هدفاً، بفارق هدف واحد أمام ميسي صاحب 21 هدفاً، فيما يأتي الألماني ميروسلاف كلوزه ثالثاً بـ16 هدفاً، والبرازيلي رونالدو رابعاً بـ15 هدفاً.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عقب المباراة النهائية، أفادت تقارير إعلامية بأن اللجنة الفنية التابعة لـ "فيفا" استقرت على منح ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ووفقاً لموقع “ذا تاتشلاين”، جاء الاختيار بعد الأداء الاستثنائي لميسي في البطولة، إذ سجل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال سبع مباريات، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم تاريخ كأس العالم.