شنّ لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا لكرة القدم، هجوماً عنيفاً على تقنية الفيديو (VAR) عقب وداع منتخب بلاده نهائيات كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام البرتغال بنتيجة (1-2) في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة تورونتو الكندية.

وشهدت المواجهة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من الحكم النرويجي إسبين إسكاس، حيث تم احتساب ركلة جزاء لمصلحة البرتغال، تلاها إلغاء هدف التعادل القاتل لكرواتيا في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدلاً من الضائع.

وأبدى النجم الكرواتي البالغ من العمر 40 عاماً إحباطه الشديد قائلاً "قرارات التحكيم أضرت بنا كثيراً، لو حدث العكس مع البرتغال لكانوا الآن في نفس موقفنا الغاضب".

وحول ركلة الجزاء التي احتُسبت ضدهم في الدقيقة 64 إثر التحام بين فلاسيتش وريناتو فيجا، علّق مودريتش "اللقطة شهدت تبادلاً للمسك بين اللاعبين، وهناك كثير من هذه الحالات في كل مباراة، لا يمكن احتساب ركلة جزاء في مثل هذه اللقطات إلا إذا كان الخطأ واضحاً بنسبة 200%".

كما شكك نجم كرواتيا في صحة إلغاء هدف التعادل الذي أحرزه ماريو بازاليتش بعدما رصدت التكنولوجيا لمسة رأسية مليمترية من ماتانوفيتش وضعت الأول في موقف تسلل، وقال "لقد شاهدنا الصور والإعادة، ولا يوجد أي دليل قاطع يثبت أن ماتانوفيتش لمس الكرة بشعره، الـ VAR لم يُخلق لهذا السبب، بل وُجد لتصحيح الأخطاء الواضحة والجسمانية، إنهم يسيئون استخدامه ويطبقونه بانتقائية واضحة تعتمد على حجم ووزن المنتخبات".

وأضاف مودريتش بحسرة "كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أخرى لكننا لم نتمكن من ذلك، لقد وقعت أمور لا تصدق، ولكن ما عسانا أن نفعل؟، الوضع صعب جداً حالياً، ولا أريد قول كلام غير لائق والدم لا يزال حاراً فور الخسارة، لكننا كنا نستحق ما هو أفضل بكثير".

وتعد هذه المواجهة هي الأخيرة لمودريتش في مسيرته الدولية مع كرواتيا، بعد أن أعلن سابقاً أن مونديال 2026 سيكون محطته الأخيرة، وعند سؤاله عن مستقبله في عالم كرة القدم الاحترافية، فضّل التكتم قائلاً "اليوم ليس اليوم المناسب للحديث عن هذا الأمر، ستعرفون قراري النهائي قريباً جداً".

يُذكر أن مودريتش دافع في الموسم الماضي عن ألوان نادي إي سي ميلان الإيطالي، الذي يقوده المدرب البرتغالي روبين أموريم، وتجري حالياً مفاوضات معقدة حول تجديد عقده، ولا سيما بعد فشل "الروسونيري" في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.