من 2.5 إلى 75 دولار .. تكلفة نقل المشجعين لقمة إسبانيا والسعودية

تبدأ تكلفة وصول المشجع الواحد إلى ملعب "مرسيدس- بنز" الذي يحتضن قمة مباريات المجموعة الثانية بين المنتخبين الإسباني والسعودي، لحساب دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026 من داخل مدينة أتلانتا الأمريكية، من 2.5 دولار، وقد تتجاوز 75 دولار، وفقاً لرصد "الاقتصادية" من موقع البطولة، الملعب، والمدينة.

ويملك المشجع الراغب في الوصول إلى الملعب 3 طرق وفق ترتيبات اللجنة المنظمة بالتنسيق مع المدينة المضيفة، جرى تحديد مساراتها وتعريفتها المالية بدقة لتناسب كافة الفئات الجماهيرية، وتضمن تفادي الاختناقات المرورية المحيطة بالحدث.

وتأتي شبكة قطارات هيئة النقل السريع لأتلانتا الحضرية (ميرتا) كوسيلة أولى، توفر وصولاً مباشراً ومريحاً للملعب عبر محطات "فاين سيتي"، و"غارنيت"، و"فايف بوينتس"، و"مركز مؤتمرات جورجيا العالمي – سي إن إن" المحيطة بالاستاد. وتبلغ التكلفة الثابتة للرحلة الواحدة 2.5 دولار للشخص الواحد، في حين تبلغ تكلفة تذكرة الذهاب والإياب 5 دولارات، ويُضاف دولار واحد كرسوم عند شراء تذكرة العبور الورقية للاستخدام الواحد، ومبلغ دولارين في حال اختيار البطاقة البلاستيكية القابلة لإعادة الشحن، مع إتاحة الدفع الرقمي المباشر عبر الهواتف الذكية أو بطاقات الصراف المزودة بخاصية الدفع اللاتلامسي.

كما أتيحت مواقف سيارات مجانية بالكامل في المحطات الخارجية (مثل محطة كوليدج بارك) لتشجيع المشجعين على ترك مركباتهم هناك واستقلال القطار صوب الملعب لتخفيف الضغط المروري.

ويُعد خيار حافلات النقل السريع (الخط ألف السريع) هو الخيار الثاني، حيث خُصصت له مسارات حصرية ومعزولة تماماً لضمان سرعة تردد الرحلات من وإلى الملعب، وتتبع هذه الحافلات نفس نظام التسعيرة الموحد لشبكة النقل بقيمة 2.5 دولار للاتجاه الواحد، مع ميزة إضافية تمنح الراكب حق الانتقال المجاني إلى قطارات الأنفاق (أو العكس) حتى 4 مرات مجاناً في غضون 3 ساعات من بدء الرحلة.

أما تطبيقات الركوب المشترك الذكي (مثل أوبر وليفت)، فتمثل الخيار الثالث، وجرى تخصيص منطقتين مستقلتين ومحددتين لإنزال الركاب واستلامهم؛ الأولى تقع في "المنطقة الجنوبية لوسط المدينة" لخدمة البوابات الشرقية والجنوبية (هـ، و، ز)، والثانية على طول "طريق الممر الشمالي" لخدمة البوابات الشمالية والغربية (أ، ب، ج). وتخضع الأسعار في هذه التطبيقات لسياسة "الطلب المرتفع" يوم المباراة، حيث تراوح في الأوقات العادية خارج الذروة بين 15 إلى 25 دولارا، في حين تقفز لتراوح بين 40 إلى 75 دولارا فأكثر للرحلة الواحدة خلال ساعات الذروة التي تسبق المباراة بساعتين وتلي نهايتها مباشرة، نتيجة الازدحام الخانق حول نقاط الإنزال.