لا تقتصر تكلفة حضور مباريات كأس العالم 2026 على أسعار التذاكر والإقامة والتنقل، إذ أصبحت المأكولات والمشروبات داخل الملاعب بندًا إضافيًا يلفت انتباه المشجعين، مع تفاوت الأسعار بين المدن المستضيفة، من دولارين لبعض الأصناف الأساسية في أتلانتا إلى 75 دولارًا لطبق بطاطا مقلية مغطاة بالكافيار في ميامي، وفقا لموقع Sports Business Journal.

ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتولى إدارة عقود الأغذية والمشروبات في الملاعب الـ16 المستضيفة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن شركات الامتياز المحلية تستمر في تشغيل منافذ البيع وإعداد قوائم الطعام وتحديد الأسعار، على أن تخضع جميعها للموافقة النهائية من “فيفا” وشركة On Location، المسؤولة عن الضيافة الرسمية.

وتأتي أسعار الطعام ضمن أكثر الملفات إثارة للنقاش، إلى جانب أسعار التذاكر والفنادق ومواقف السيارات، لا سيما مع اختلاف أحجام الوجبات والمكونات والموردين المحليين، ما يجعل المقارنة بين الملاعب أكثر تعقيدًا حتى بالنسبة للأصناف الأساسية مثل المياه والمشروبات الغازية والهوت دوغ والبرجر.

أتلانتا تقدم الأسعار الأقل

بحسب بيانات (SBJ)، حافظت أتلانتا على سياسة تسعير تُعد الأكثر ملاءمة للمشجعين مقارنة ببقية المدن المستضيفة، إذ يبلغ سعر المشروبات الغازية دولارين، والهوت دوغ دولارين، وزجاجة المياه 3 دولارات، بينما تباع شطيرة التشيزبرغر مقابل 5 دولارات.

وفي المقابل، ترتفع الأسعار في مدن أخرى بصورة ملحوظة، ما يعكس اختلاف سياسات الامتيازات التجارية داخل الملاعب، رغم الإطار التنظيمي الموحد الذي يفرضه “فيفا”.

متوسط أسعار المياه يتجاوز 5 دولارات

تظهر البيانات أن متوسط سعر زجاجة المياه في 13 ملعبًا بالولايات المتحدة وكندا يبلغ 5.22 دولار بعد تحويل الأسعار إلى الدولار الأمريكي، فيما يبلغ المتوسط في 11 ملعبًا داخل الولايات المتحدة 5.35 دولار.

وعند استبعاد أتلانتا، التي تُعد الأقل تكلفة، يرتفع المتوسط إلى 5.40 دولار في جميع الملاعب المشمولة، و5.59 دولار في الملاعب الأمريكية.

أما المشروبات الغازية، فيبلغ متوسط سعرها 5.90 دولار، ويرتفع إلى 6.14 دولار عند استبعاد أتلانتا، بينما يصل المتوسط في الملاعب الأمريكية إلى 6.29 دولار.

وبالنسبة للهوت دوغ، يبلغ متوسط السعر 5.59 دولار في جميع الملاعب، ويرتفع إلى 5.89 دولار بعد استبعاد أتلانتا، فيما يبلغ 5.66 دولار في الملاعب الأمريكية.

تفاوت واسع في أسعار الوجبات

يصعب إجراء مقارنة مباشرة لأسعار البرجر ووجبات الدجاج بسبب اختلاف أحجام الوجبات والمكونات والإضافات والعلامات التجارية المحلية، فضلًا عن تفاوت الوجبات التي تشمل البطاطا المقلية.

وفي دالاس، يبلغ سعر البرجر أو التشيزبرجر من مطعم Chef Craft نحو 18.75 دولار، بينما يصل سعر وجبة ناجتس الدجاج المكونة من 20 قطعة إلى 23 دولارًا.

وفي لوس أنجلوس، يباع التشيزبرجر مقابل 17.75 دولار، في حين يبلغ سعر وجبة الدجاج مع البطاطا المقلية 18.75 دولار.

أما في كانساس سيتي، فتصل تكلفة وجبة الدجاج مع البطاطا إلى 28.41 دولار، بينما يبلغ سعر دلو البطاطا المقلية المحملة 26.79 دولار.

وفي بوسطن، يبلغ سعر برجر نصف باوند 14.50 دولار، فيما يصل سعر التشيزبرجر المشوي مع رقائق البطاطا في تورنتو إلى 17.78 دولار بعد تحويل السعر إلى الدولار الأمريكي.

أطباق محلية تبرز هوية المدن

إلى جانب الوجبات التقليدية، تعتمد الملاعب على تقديم أطباق مستوحاة من المطبخ المحلي، في إطار سعيها لتعزيز تجربة المشجعين وإبراز هوية كل مدينة مستضيفة.

وتضم القائمة برجر توينكي بالجبن في لوس أنجلوس مقابل 22 دولارًا، وسلة دجاج بافالو بالفراولة في هيوستن مقابل 18 دولارًا، ولفائف الكركند في بوسطن بسعر 39 دولارًا، وكاساديا بيريا في دالاس مقابل 26 دولارًا.

أما ميامي، فتسجل أعلى سعر في القائمة عبر طبق البطاطا المقلية المغطاة بالكافيار، الذي يبلغ سعره 75 دولارًا، ليصبح الأغلى بين جميع الأصناف المعروضة في ملاعب البطولة.

تجربة المشجعين بين الأسعار والضيافة

ورغم أن مستويات الأسعار لا تختلف كثيرًا عن تلك التي اعتادها الجمهور الأمريكي خلال مباريات دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) أو البطولات الجامعية التي تستضيفها الملاعب نفسها، فإنها شكلت مفاجأة لكثير من المشجعين الدوليين، الذين تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين تكلفة الطعام في مونديال 2026 وأسعار الأغذية في بطولات كبرى أخرى.

وتعكس هذه الأسعار تنامي أهمية إيرادات الضيافة في البطولات الرياضية الكبرى، حيث لم تعد المأكولات والمشروبات مجرد خدمة مرافقة للمباريات، بل أصبحت جزءًا من نموذج الإيرادات التي تعتمد عليه الجهات المنظمة والمشغلون التجاريون لتحقيق عوائد إضافية من تجربة المشجع داخل الملعب.