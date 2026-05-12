من المدرجات إلى المليارات .. ديربي الرياض يتحول إلى صناعة عالمية

قبل سنوات قليلة، كان ديربي الرياض بين الهلال والنصر حدثاً كروياً محلياً يهيمن على المشهد الرياضي السعودي، لكنه اليوم تحوّل إلى منتج عالمي تتقاطع فيه حقوق البث، والرعايات العابرة للقارات، والقيم السوقية التي تقترب من كبار الدوريات الأوروبية

ومع اقتراب سباق دوري روشن السعودي من مراحله الحاسمة، يدخل النصر الديربي متصدراً برصيد 82 نقطة، وبفرصة حسم اللقب رسمياً حال الفوز، فيما يسعى الهلال، صاحب الـ77 نقطة مع مباراة مؤجلة، إلى إعادة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

من رونالدو إلى الاقتصاد

لكن ديربي الرياض لم يعد مجرد مواجهة لحسم الصدارة، بل تحول إلى حدث اقتصادي وتسويقي عالمي، خصوصاً بعد الصفقة التي غيّرت ملامح الدوري السعودي مع انتقال كريستيامو رونالدو إلى النصر نهاية 2022، والتي أعادت رسم خريطة الاهتمام الدولي بالكرة السعودية ورفعت جاذبية الدوري لدى الجماهير والرعاة وشبكات البث العالمية.

الهلال بدوره عزز حضوره بعد تتويجه أخيرا بكأس خادم الحرمين الشريفين إثر فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف، وحصوله على جائزة مالية قدرها 10 ملايين ريال.

وبحسب بيانات ترانسفير ماركت، بلغت قيمة الهلال السوقية نحو 208.4 مليون يورو مقابل 135.4 مليون للنصر، ليصبح ديربي الرياض من بين الأعلى قيمة خارج أوروبا، وبقيمة سوقية تقترب من أندية في الدوريين التركي والهولندي.

أصول استثمارية وتجارية

التحول الاقتصادي لم يعد مرتبطاً فقط بالتعاقدات، بل امتد إلى تقييم الأندية نفسها. فقد جرى تقييم الهلال بنحو 1.4 مليار ريال ضمن ترتيبات استثمارية شهدت استحواذ شركة المملكة القابضة برئاسة الأمير الوليد بن طلال على 70% من النادي، في صفقة تظهر تحول الأندية السعودية إلى أصول استثمارية وتجارية.

شركة الهلال، سجلت إيرادات بلغت 1.27 مليار ريال خلال موسم 2024-2025 بنمو 17%، مع صافي ربح وصل إلى 38 مليون ريال، مدعوماً بارتفاع إيرادات الرعاية والشراكات وحقوق البث والتسويق التجاري.

كذلك ضخ النادي استثمارات بقيمة 118 مليون ريال لتوسعة ملعب “المملكة أرينا” بهدف رفع عوائد التذاكر والضيافة والرعايات مستقبلاً.

في المقابل، استفاد النصر تجارياً من التأثير العالمي لرونالدو، إذ كشفت تقديرات Euromericas Sport Marketing أن مبيعات قمصان النادي تجاوزت 1.28 مليون قميص منذ انضمام النجم البرتغالي، ما عزز الإيرادات التجارية والرعايات والتفاعل الرقمي للنادي.

كما قفز الحضور الرقمي للنصر والهلال خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع أعداد المتابعين والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بملايين المستخدمين، في وقت أصبح فيه المحتوى الرياضي السعودي جزءاً من المشهد اليومي للجمهور العالمي، خصوصاً في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، ما رفع القيمة الإعلانية والتسويقية للمباريات والدوري.

ديربي بمواصفات عالمية

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فإن اقتصاد الديربي ظهر على البث العالمي، إذ إن المباراة ستُنقل عبر 45 قناة إلى 140 دولة، مع توقعات بمشاهدة تصل إلى 25 مليون مشاهد حول العالم، في أرقام تضع ديربي الرياض ضمن أبرز الأحداث الرياضية الآسيوية من حيث الانتشار الجماهيري والعوائد التجارية.

كما شهدت حقوق بث الدوري السعودي قفزة كبيرة منذ استقطاب النجوم العالميين، بعد توقيع 8 عقود لنقل مباريات الدوري بقيمة 2.32 مليار ريال لمدة 6 مواسم، بما يعادل نحو 387 مليون ريال سنوياً، في واحدة من أكبر صفقات المحتوى الرياضي محلياً.

قفزة في القيمة التجارية

الأثر الاقتصادي لم يعد مقتصراً على يوم المباراة، إذ أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن القيمة السوقية الإجمالية لأندية الدوري ارتفعت بنسبة 221% خلال المرحلة الأولى من مشروع استقطاب النجوم العالميين، فيما قفزت الإيرادات التجارية وإيرادات الأندية بنسبة 353%.

هذه القفزة ظهرت مباشرة على الهلال والنصر باعتبارهما الأكثر جماهيرية والأعلى جذباً للرعاة والمعلنين، مع توسع الشراكات التجارية وارتفاع أسعار التذاكر والمنتجات الرسمية وحقوق الضيافة، في وقت أصبح فيه ديربي الرياض أحد أهم الأصول التجارية في كرة القدم الآسيوية.

هذه المؤشرات تظهر كيف تحوّل الهلال والنصر من ناديين محليين إلى علامتين تجاريتين عالميتين، في وقت يواصل فيه الدوري السعودي ترسيخ موقعه كأحد أسرع المنتجات الرياضية نمواً على مستوى العالم، ليس فقط داخل الملعب، بل أيضاً في أسواق الإعلام والبث والرعاية والاقتصاد الرقمي.