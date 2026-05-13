من الأكاديمية إلى طاولة الملاك .. هل ينقذ راموس نادي إشبيلية؟

يقترب الدولي السابق سيرجيو راموس من إتمام واحدة من أبرز صفقات الاستحواذ في كرة القدم الإسبانية، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على حصة مسيطرة في نادي إشبيلية عبر شركته الاستثمارية “فايف إيليفن كابيتال”.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 450 مليون يورو تشمل الاستحواذ على 80% من أسهم النادي الأندلسي، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل إشبيلية مالياً وإدارياً بعد سنوات من الضغوط الرياضية والاقتصادية.

مراجعة قانونية

وجاء الاتفاق عقب جولة مفاوضات مكثفة بين شركة راموس والمساهمين الحاليين في النادي، حيث تم التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن النقاط الرئيسية خلال اجتماع حاسم عُقد مطلع الأسبوع، فيما يُنتظر الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من المراجعات القانونية النهائية.

ويمثل دخول راموس إلى ملكية النادي تحولاً لافتاً في مسيرة أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بعدما بدأ مسيرته داخل أكاديمية إشبيلية قبل انتقاله إلى ريال مدريد عام 2005، حيث حصد 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب قيادة منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2010 ولقبين متتاليين في بطولة أوروبا.

تحديات مالية

وتأتي الصفقة في وقت حساس بالنسبة إلى إشبيلية، الذي يواجه تحديات مالية ورياضية متزايدة رغم مكانته التاريخية كأكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري الأوروبي برصيد ستة ألقاب. ويسعى النادي إلى استعادة الاستقرار الإداري والقدرة التنافسية بعد تراجع نتائجه محلياً وأوروبياً خلال المواسم الأخيرة.

دخول راموس، المدعوم بخلفية رياضية وشبكة علاقات تجارية واسعة، قد يمنح النادي دفعة جديدة على مستوى الاستثمار والتسويق الرياضي، خصوصاً في ظل تنامي توجه نجوم كرة القدم السابقين نحو تملك الأندية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية طويلة الأجل.

كما تظهر الصفقة استمرار تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى كرة القدم الأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة على الأصول الرياضية القادرة على تحقيق عوائد تجارية وجماهيرية عالمية.