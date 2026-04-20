منتدى الاستثمار الرياضي لـ"الاقتصادية": نتوقع زيادة كبيرة للاستثمارات بنمو مستدام

يشهد منتدى الاستثمار الرياضي في العاصمة السعودية الرياض في نسخته الثانية تطورات مهمة تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الرياضي، حيث يربط المنتدى بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يعكس ارتفاع الوعي بأهمية هذا القطاع، وفقًا لما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للمنتدى، إبراهيم البكري.

تهدف الفعالية إلى عرض الاتفاقيات الضخمة المتوقع توقيعها، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم ومساندة الجهود الحكومية، حيث يبرز المنتدى كبوابة تواصل فعالة بين كافة الشركاء لتحقيق التكامل في تطوير القطاع الرياضي، بحسب البكري.

وقال "إن ارتفاع الفرص الاستثمارية يظهر زيادة الوعي بأهمية القطاع الرياضي"، مبينا أنه منذ إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، أظهر القطاع الرياضي أرقامًا بارزة في الاستثمارات التي ساهمت في نموه.

أوضح أنه خلال المنتدى، تم الإعلان عن عديد من المبادرات والاتفاقيات التي قدمتها جهات مثل هيئة التطوير الشرقية وصندوق الفعاليات، ما يشير إلى التوقعات بزيادة الاستثمارات بشكل كبير.

يسلط المنتدى الضوء على الديناميكية الجديدة بين القطاعين العام والخاص، حيث يسعى القطاع الخاص لتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون مع الهيئات الحكومية، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع الرياضي في المنطقة، ويدعم الأهداف الإستراتيجية لهذا القطاع المهم، بحسب الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي.