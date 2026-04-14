منتدى الاستثمار الرياضي في السعودية يناقش التمويل والسياحة والتقنية





يناقش منتدى الاستثمار الرياضي 2026، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري، حزمة من الموضوعات الاقتصادية المرتبطة بتعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي، وذلك بمشاركة عدد من الأمراء، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين من مختلف دول العالم.

ويتضمن المنتدى عددًا من الجلسات المتخصصة التي تستعرض فرص التكامل بين القطاعات الاقتصادية، حيث تتناول إحدى الجلسات محور "السياحة تذكرة الرياضة"، مسلطةً الضوء على دور الفعاليات الرياضية في تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز العوائد الاقتصادية، ودعم تنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويخصص المنتدى جلسات تناقش الصناديق الاستثمارية وتمويل الاستثمارات في القطاع الرياضي، من خلال استعراض نماذج التمويل الحديثة، ودور الصناديق في دعم المشاريع الرياضية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وابتكار أدوات مالية تعزز كفاءة الاستثمار وترفع العوائد.

كما يعقد جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والاستثمار الرياضي"، بالتعاون مع شركة هيومين، وتأتي في سياق مواكبة إعلان عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي، وتناقش توظيف التقنيات الحديثة في دعم القرارات الاستثمارية، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير نماذج الأعمال في القطاع الرياضي.

ويبحث المنتدى ضمن أعماله موضوع "ابتكار المدن وقوة الرياضة"، من خلال استعراض دور المشاريع الحضرية في دعم البيئة الاستثمارية، وتعزيز جاذبية المدن لاستقطاب الفعاليات الكبرى، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي محور الإعلام تناقش جلسة "الإعلام والإعلان في الرياضة" تطور صناعة المحتوى الرياضي، ودور المنصات الرقمية وحقوق البث في تنمية الإيرادات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقطاع الإعلامي الرياضي.

كما تتناول جلسة "نمو الاتحادات الرياضية"، سبل تطوير الحوكمة، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يمكن الاتحادات من الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الرياضي.

ويشهد المنتدى تنظيم جلسات متخصصة حول "المرأة والرياضة" بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تستعرض الفرص الاستثمارية في الرياضة النسائية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات القطاع.