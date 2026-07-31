طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مناقصتين للشركات والوكالات المتخصصة، وذلك لتأمين خدمات حيوية تخص نهائيات كأس أمم آسيا 2027 في السعودية، ومجموعة من مسابقاته القارية المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المبكرة والجهود التنظيمية اللوجستية والفنية التي يقودها الاتحاد الآسيوي لضمان خروج بطولاته الكبرى بأعلى المعايير العالمية.

وتستهدف المناقصة الأولى الشركات المتخصصة في توريد الأغذية والمشروبات، لتوفير وتوصيل مياه الشرب طوال فترة البطولة المرتقبة في السعودية، من 15 ديسمبر 2026 وحتى 5 فبراير 2027 أو أي فترة زمنية أخرى يؤكدها الاتحاد لاحقاً.

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم الـ14 من أغسطس المقبل كآخر موعد للشركات الراغبة لإرسال بريد إلكتروني رسمي لتأكيد رغبتها في التنافس.

وتستهدف المناقصة الثانية وكالات وشركات إدارة الفعاليات الكبرى، لتولي مسؤولية العمليات الفنية والجمالية لعدد من بطولات الاتحاد الآسيوي.

ويشمل تطوير، تركيب، وصيانة، وتفكيك أصول ومواد الهوية البصرية داخل الملاعب إضافة إلى تصميم وتنفيذ مراسم ما قبل انطلاق المباريات.

وحدد الاتحاد الآسيوي كذلك يوم الـ11 أغسطس المقبل كموعد نهائي لاستلام طلبات التأكيد من الشركات المهتمة.

وأوضح أن كراسة الشروط والمواصفات الكاملة والمتطلبات التفصيلية لكل مناقصة، سيتم إرسالها حصرياً للجهات والشركات التي تؤكد مشاركتها رسمياً قبل المواعيد النهائية المحددة.