مليون يورو غرامة على فالفيردي وتشواميني بعد الاشتباك

فرض ريال مدريد غرامة مالية قدرها نصف مليون يورو (588 ألف دولار) على كل من فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، اليوم الجمعة بسبب مشاجرتهما خلال التدريبات.

جاءت الغرامات الباهظة بعد يوم من مشادة بين لاعبي خط الوسط خلال التدريبات، وانتهى الأمر بفالفيردي في المستشفى مصاباً بإصابة في الرأس حيث أدى الحادث إلى قيام ريال مدريد بفتح إجراءات تأديبية ضد اللاعبين.

فالفيرد: أصدمت بطاولة خلال الاشتباط

قال فالفيردي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس إنه لم يتم تبادل اللكمات، وأضاف أنه اصطدم بطاولة خلال الاشتباك، ما تسبب له بجرح طفيف استدعى نقله إلى المستشفى.

في بيان صدر يوم الجمعة، قال أبطال أوروبا 15 مرة إن الإجراء التأديبي قد تم الانتهاء منه بعد أن أعرب كلا اللاعبين للنادي عن "ندمهما الكامل على ما حدث واعتذرا لبعضهما البعض".

تشواميني يعود للتدريبات قبل برشلونة

عاد تشواميني إلى التدريبات مع ريال مدريد اليوم الجمعة، قبل يومين من مباراتهم ضد برشلونة في الكلاسيكو حيث يجب على ريال مدريد الفوز وإلا سيتوج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني.

لم يكن فالفيردي حاضراً في التدريبات بسبب تعافيه من إصابة في الرأس.