مليار ريال القيمة السوقية لنهائي "أغلى الكؤوس" بين الهلال والخلود

وصلت القيمة السوقية لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي يجمع الهلال والخلود اليوم على ملعب الإنماء بجدة، إلى قرابة مليار ريال (228.5 مليون يورو)، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

تُرجح لغة الأرقام كفة نادي الهلال الذي تستحوذ تشكيلته على نصيب الأسد بقيمة 208.4 مليون يورو، يتصدرها الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز كأغلى لاعب في اللقاء بـ28 مليون يورو، يليه البرتغالي روبن نيفيز بـ25 مليونا، وفي المقابل، تبلغ القيمة السوقية لنادي الخلود 20.1 مليون يورو، حيث يبرز الأرجنتيني روميرو إنريكي كأغلى لاعبي فريقه بقيمة 4 ملايين يورو، متبوعاً بمواطنه خوان كوزاني بـ3.5 مليون.

ولم يكن وصول الطرفين إلى هذه القمة سهلا، حيث عبرا نفق الدور نصف النهائي عبر ركلات الترجيح؛ إذ تجاوز الهلال نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) عقب تعادل إيجابي بهدف لمثله، بينما فجر الخلود مفاجأة بإقصاء الاتحاد بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعد مواجهة مثيرة انتهت أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل (2-2).

يتصدّر الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر فريق الهلال قائمة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية في فريقه حيث تصل (28) مليون يورو، يليه البرتغالي روبن نيفيز (25) مليون، ثمّ كلاً من البرازيلي ماركوس ليوناردو ومواطنه مالكوم (20) مليون لكل واحدٍ منهما والعاجي محمد قادر (18) مليون.

وفي الخلود، يقف الأرجنتيني روميرو إنريكي في صدارة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية في فريقه بـ(4) ملايين يورو، يأتي بعده مواطنه خوان كوزاني بـ(3.5) ملايين، السورينامي شاكيل بيناس بـ(2.3) ملايين، والإنجليزي جون باكلي بـ(2.2) مليون، والليتواني ادجارس أوتكوس بـ(1.8) مليون.