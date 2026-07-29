تواجه خطط فريق تامبا باي رايز لبناء ملعب جديد بقيمة 2.3 مليار دولار عقبة جديدة، بعدما أجّل مجلس مدينة تامبا التصويت على اتفاق التمويل العام، في خطوة تهدد بتأخير تنفيذ المشروع وتضع الجدول الزمني المستهدف لافتتاحه في عام 2029 تحت ضغط متزايد، وفقا لموقع talkSPORT.

تعهّد النادي بتمويل 1.235 مليار دولار من تكلفة المشروع، بما يشمل أي تجاوزات في تكاليف الإنشاء، فيما يتعين على القطاع العام توفير 1.065 مليار دولار لاستكمال التمويل.

غير أن مذكرة تفاهم غير ملزمة وُقعت في مايو كانت قد حددت سقف مساهمة القطاع العام عند 976 مليون دولار، وهو ما جعل الزيادة المطلوبة محور الخلاف بين النادي والسلطات المحلية.

انتقادات لرئيسة البلدية

وانتقدت رئيسة بلدية تامبا، جين كاستور، قرار مجلس المدينة بتأجيل التصويت، معتبرة أنه يعطل المفاوضات الجارية بين المدينة والمقاطعة والنادي.

وقالت إن بعض أعضاء المجلس “يحاولون إيقاف المشروع قبل انتهاء المفاوضات”، مضيفة أن ذلك يحرم المدينة من المشاركة في صياغة اتفاق يحقق فوائد اقتصادية لها.

في المقابل، قالت عضوة المجلس لين هورتاك إنها لا ترى جدوى من إحالة الاتفاق إلى سلطات الولاية إذا كانت تعتزم التصويت ضده في نهاية المطاف.

الرئيس التنفيذي للنادي، كين بابي، يعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع أعضاء مجلس المدينة السبعة لبحث أسباب تعثر الاتفاق ومحاولة تجاوز الخلافات قبل استئناف التصويت.

ويزداد عامل الوقت أهمية مع اقتراب انتهاء عقد الفريق في ملعب تروبيكانا فيلد بنهاية موسم 2028، بينما يستهدف الانتقال إلى الملعب الجديد مع انطلاق موسم دوري البيسبول الأمريكي في 2029.

مشروع متعدد الاستخدامات

ولا يقتصر المشروع على بناء ملعب جديد، إذ يشمل تطويرًا عقاريًا خاصًا يمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة، يضم مكاتب ومساحات تجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية موزعة على 4 أحياء رئيسية، بهدف تحويل الموقع إلى وجهة اقتصادية وترفيهية تعمل على مدى العام.

لكن استمرار الخلاف حول مساهمة القطاع العام في التمويل قد يؤخر أعمال البنية التحتية والإنشاءات، ويزيد الضغوط على جميع الأطراف لإنجاز الاتفاق قبل أن يصبح افتتاح الملعب في الموعد المستهدف عام 2029 أكثر صعوبة.