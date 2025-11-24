قال الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب النصر السابق، “إن راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتناسب تمامًا مع الأداء الذي يقدمه للنصر وللدوري السعودي”، مشيرًا إلى أنه يعد من أهم الصفقات في تاريخ كرة القدم السعودية.

وفي يونيو الماضي، مدد رونالدو عقده مع النصر حتى عام 2027، وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية التي كشفت شروط التمديد حينها، فإن اللاعب البرتغالي سيحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت متنوعة.

الهدف بـ 90 ألف يورو والتمريرة الحاسمة بنصفها

من بين المكافآت، يتقاضى مهاجم النصر 90 ألف يورو عن كل هدف يسجله، وهو مبلغ سيرتفع بنسبة 20% في الموسم المقبل، كما يحصل على 45 ألف يورو عن كل تمريرة حاسمة يقدمها.

بفضل الهدف الرائع الذي جاء من ضربة مقصية ضد الخليج، رفع رونالدو رصيده إلى 10 أهداف في تسع مباريات من دوري روشن السعودي، وبذلك، يقترب من مليون يورو، بناءً على أهدافه الشخصية فقط، ويتجاوز هذا الرقم عند إضافة التمريرات الحاسمة التي سجلها إلى إحصائياته الموسمية.

النصر في طريقه إلى استعادة الأمجاد وسبب تخفيض راتبه

دا سيلفا، أضاف في تصريحات خاصة لـ "الاقتصادية": "النصر لديه فريق عظيم ومدرب جيد، إذا استمروا في السير على الطريق الصحيح، فسيفوزون بالبطولات قريبًا، من الجيد دائمًا تعزيز التشكيلة بصفقات جديدة في سوق الانتقالات، لكنني أعتقد أن الفريق الحالي لديه القدرة على إعادة النصر إلى منصات التتويج".

تابع: "دربت مرتين وكلتاهما كانت إيجابية، الحمد لله تمكنا من الفوز ببطولة في المرة الثانية، لكن هذا لا يعني أن المرة الأولى لم تكن رائعة أيضًا، لدي ذكريات جميلة، وليس لدي أي مستحقات مالية متأخرة".

مدرب النصر السابق، أوضح أن "المرة الوحيدة التي تم فيها تخفيض راتبي على مدار مسيرتي كانت خلال فترة جائحة كورونا، عندما قام عديد من الأندية بتخفيض الرواتب، أعتقد أن ذلك كان قرارًا منطقيًا بسبب توقف المنافسات".

التخطيط المالي وراء التطور السريع للدوري السعودي

دا سيلفا، واصل حديثه قائلًا: "إمكانية العودة إلى الدوري السعودي؟ لقد تلقيت عروضًا، لكن اضطررت إلى رفضها في بعض الأحيان لأنني كنت أعمل مع فريق آخر وكان لدي عقد، وأحيانًا لأنني كنت أعتقد أن العروض لم تكن جيدة بما فيه الكفاية على الصعيد الرياضي".

وختم المدرب الأوروجوياني: "التخطيط المالي اختصر وقتًا وجهدًا طويلين، وأسهم في تطور الدوري السعودي بسرعة مقارنة بالدوريات الأخرى، مع قدوم لاعبين كبار مثل رونالدو وبنزيما، أصبح الدوري السعودي منافسًا حقيقيًا للدوريات الأوروبية".