يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدخال تعديل جوهري على قانون ركلات الترجيح لتطبيقه بدءاً من الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية من نهائيات كأس العالم والمقامة في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الـ "فيفا" تقدم بطلب رسمي إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" لتعديل البروتوكول المتبع في القرعة التي تسبق تنفيذ ركلات الترجيح، بهدف تبسيط الإجراءات وجعل اللعبة أكثر عدالة.

ووفقاً للمقترح الجديد، يسعى الـ "فيفا" إلى إلغاء نظام القرعتين المعمول به حالياً، حيث تُجرى القرعة الأولى لتحديد المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات، وتُجرى قرعة ثانية لتحديد الفريق الذي سيبدأ بالتسديد أولاً.

وينص التعديل على الاكتفاء بقرعة واحدة فقط؛ بحيث يمنح الفائز بها الحق في اختيار إما المرمى أو البدء بالتسديد، في حين يحصل الفريق الخاسر في القرعة على الخيار المتبقي تلقائياً.

ووصف موقع "جيف مي سبورت" البريطاني المقترح بأنه خطوة تضمن "تكافؤاً أكبر في الفرص" بين المتنافسين.

ويترقب الشارع الرياضي قرار الـ "فيفا" النهائي قبل الأحد المقبل، وهو الموعد المحدد لانطلاق منافسات دور الـ32 والأدوار الإقصائية للبطولة.

وتكتسب ركلات الترجيح أهمية تاريخية قصوى في بطولة كأس العالم، إذ كانت حاسمة في تحديد أبطال ثلاث نسخ مونديالية سابقة (الولايات المتحدة 1994، ألمانيا 2006، وقطر 2022)، والتي شهدت تتويج منتخبات البرازيل وإيطاليا والأرجنتين باللقب العالمي. كما لعبت دوراً محورياً في النسخة الماضية عبر تأهل المغرب وكرواتيا في الأدوار الإقصائية قبل صعود الأرجنتين لمنصة التتويج على حساب فرنسا.