معركة أبراموفيتش .. هل تعرقل جزيرة "جيرسي" أموال تشيلسي المجمدة؟

تتصاعد الجهود القانونية والإنسانية للإفراج عن 2.35 مليار جنيه إسترليني من عائدات بيع نادي تشيلسي، المملوك سابقًا للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وسط خلاف حاد بين الحكومة البريطانية وفريقه القانوني حول كيفية إنفاق هذه الأموال، وفقا لموقع "إنسايد وورلد فوتبول".

وتقدمت مؤسسة خيرية جديدة، تحمل اسم "مؤسسة ضحايا النزاعات"، بطلب رسمي إلى هيئة المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة لتولي إدارة هذه الأموال المجمدة.

الموافقة ليست مضمونة

وتضم المؤسسة مجلس أمناء بارزًا يترأسه المسؤول التنفيذي السابق في اليونيسف مايك بينروز، ويشمل كلًا من مارتن جريفيث، وكاريل ستيرن، إضافة إلى نيمكو علي.

ورغم تقديم الطلب، أكدت هيئة المؤسسات الخيرية أنها لا تزال في مرحلة التقييم، مشيرة إلى أن الموافقة ليست مضمونة، في وقت يُتوقع فيه استمرار المفاوضات بين لندن وفريق أبراموفيتش بغض النظر عن القرار.

خلاف على وجهة الأموال

يتمحور النزاع حول شرط أساسي تفرضه الحكومة البريطانية يقضي بتوجيه كامل العائدات إلى أوكرانيا، في ظل الحرب المستمرة. في المقابل، يتمسك أبراموفيتش، عبر محاميه، بحقه الكامل في الأموال، معتبرًا القيود المفروضة تمثل إجراءً “عقابيًا” يتجاوز الإطار الإنساني.

ويعكس الطابع العالمي المقترح لعمل المؤسسة محاولة للالتفاف على هذا الشرط، عبر توسيع نطاق الاستفادة ليشمل ضحايا النزاعات حول العالم، وليس أوكرانيا فقط.

ضغوط سياسية وقانونية

التوتر بلغ ذروته مع تحذير رئيس الوزراء كير ستارمر في ديسمبر الماضي، حيث لوّح باتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدًا أن “الوقت ينفد”. ومع ذلك، لم تُبدِ الحكومة أي مرونة في موقفها.

من جانبها، شددت وزارة الخارجية البريطانية على أن الأولوية تظل إيصال الأموال إلى “الأكثر ضعفًا في أوكرانيا”، الذين يعانون منذ سنوات تداعيات الحرب.

تعقيدات إضافية من جيرسي

يزداد المشهد تعقيدًا مع تحقيقات جارية في جزيرة جيرسي، حيث صادرت المحكمة الملكية أصولًا مرتبطة بأبراموفيتش تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار منذ عام 2022، ما يضيف بعدًا قانونيًا جديدًا إلى القضية.