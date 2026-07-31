فُرضت على نادي تشلسي غرامة مالية قدرها 13.4 مليون دولار، كما منع من تسجيل اللاعبين خلال فترتي انتقالات، مع وقف تنفيذ العقوبة، وذلك عقب جلسة استئناف عقدت اليوم الجمعة للنظر في العقوبات المفروضة عليه بسبب انتهاكات متعددة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت العقوبة الأصلية التي فرضت على النادي اللندني تتضمن خصم 6 نقاط مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية، لكن عقوبة خصم النقاط استبدلت الآن بحظر تسجيل اللاعبين مع وقف التنفيذ.

واعترف تشلسي بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي متعلقة بوكلاء اللاعبين والتعامل مع الوسطاء واستثمارات الأطراف الثالثة في اللاعبين.

وأبلغ المالكون الجدد للنادي سلطات كرة القدم بهذه المخالفات من تلقاء أنفسهم عام 2022، أثناء استكمال عملية شرائه من مالكه السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وفرضت اللجنة المستقلة التي نظرت في القضية، بداية عقوبة خصم ست نقاط، مع تعليق تنفيذها حتى 30 يونيو 2027، إلا أن النادي استأنف القرار.

وقررت لجنة الاستئناف استبدال عقوبة خصم النقاط بحظر على تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات، مع وقف تنفيذ هذه العقوبة.

وأصدر تشلسي بيانا رحب فيه بـ"القرار النهائي" في هذه المسألة.