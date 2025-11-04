يتجاوز سعر الطائرة الخاصة بنادي الهلال من طراز A320neo إيرباص، والتي وفرها الناقل الجوي الرسمي "طيران ناس"، 100 مليون دولار، وفقا لمصدر في شركة الطيران تحدث لـ"الاقتصادية".

وبحسب المصدر، الطائرة تعد الأكثر موثوقية ومبيعا في العالم، والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، والرعاية مع نادي الهلال تأتي ضمن إستراتيجية "طيران ناس" لتعزيز حضورها في قطاع الرياضة والترفيه.

الخميس الماضي، هبطت الطائرة التي تحمل شعار وألوان نادي الهلال، في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأصبح أول ناد في السعودية والشرق الأوسط يحصل على طائرة خاصة بطلاء كامل للهوية والعلامة التجارية للنادي، ضمن شراكة النقل الجوي مع "طيران ناس".

وأقلت الطائرة بعثة نادي الهلال، إلى الدوحة، لمواجهة الغرافة القطري في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث كسب الفريق الأزرق اللقاء بهدفين مقابل هدف.

تعزيز قيمة العلامتين التجاريتين والصورة الذهنية

المصدر، أشار إلى أن الهلال يستطيع استخدام الطائرة الخاصة لكل تنقلاته للرحلات الدولية والداخلية بما في ذلك معسكراته في أوروبا.

وتابع "الهلال نادٍ رائد في البطولات والانتشار الجماهيري محلياً وإقليمياً، وشراكته مع "طيران ناس" تتيح منصة فريدة للتواصل مع شرائح واسعة من الجمهور عبر الملعب والجو والمنصات الرقمية، في انسجام تام مع هويّة الشركة كشركة سعودية طموحة تربط العالم بالمملكة"، مشيرا إلى أن الشراكة بين الطرفين هي شراكة إستراتيجية تسويقية تهدف لتعزيز قيمة العلامتين التجاريتين وتقديم منتجات وتجارب فريدة للمسافرين.

وأضاف: "استخدام الطائرة في الرحلات الداخلية والدولية لا يقوم على مبدأ تقاسم العوائد، بل على تعزيز الصورة الذهنية للطرفين، إذ تمثل الطائرة واجهة تسويقية فريدة للنادي ولـ"طيران ناس" في الوقت ذاته".

وعن المزايا التي ستقدم لجماهير الهلال عند رغبتها بالسفر بالطائرة، قال: "السفر على الطائرة لحضور مباريات معينة وفق الإمكانية، والحصول على عروض ترويجية وهدايا رمزية في بعض الرحلات، سيضاف إليها أيضا في وقت لاحق وجبات ومنتجات تحمل العلامة التجارية للنادي".

وسيلة تسويقية فعالة لزيادة الانتشار داخليا ودوليا

وعن الفائدة الاقتصادية لـ"طيران ناس" والنادي من إطلاق الطائرة الخاصة، أجاب: "تُعد وسيلة تسويقية فريدة وفعّالة ذات عائد ملموس على العلامة التجارية للطرفين، بما في ذلك زيادة قيمة السمة التجارية وزيادة الانتشار في مختلف المحطات والوجهات التي تسافر إليها الطائرة، داخلياً ودولياً".

وعن رغبة "طيران ناس" بالتوسع نحو الاستثمار في الرياضة بعد رعاية الهلال، قال: "طيران ناس" تنظر إلى الرياضة كأحد القطاعات الواعدة اقتصادياً واجتماعياً في المملكة، كما أن الشراكة مع الهلال ليست الأولى للشركة في قطاعات الرياضة، إذ سبق لها المشاركة في دعم وتمكين مسابقات وألعاب الريشة والبادل وغيرها بما يواكب مستهدفات رؤية 2030".

وختم: "سيتم دراسة فرص أخرى مستقبلية في مجال الرعايات الرياضية والتجارب التفاعلية التي تجمع بين السفر والرياضة والسياحة".