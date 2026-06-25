أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، اليوم، مصادرة 23 طائرة مسيرة "درون" غير مصرح بها، جرى رصدها تحلق في الأجواء المحظورة المحيطة بملعب بوسطن، ومناطق تجمع المشجعين في مدينة فوكسبوروه، وذلك منذ انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت السلطات الفيدرالية وفقاً لصحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية، أن هذه المصادرات تأتي في إطار أكبر حملة أمنية لحماية الأجواء في تاريخ الولايات المتحدة، والتي تشارك فيها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وإدارة أمن النقل (TSA)، بهدف تأمين الملاعب، واللاعبين، والجماهير، والبنية التحتية للبطولة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن القيود المفروضة تمنع تحليق أي طائرات دون طيار ضمن نصف قطر يبلغ 3 أميال بحرية، وبارتفاع يصل إلى 3000 قدم فوق الملاعب خلال أيام المباريات، إضافة إلى حظر مماثل يمتد لميل بحري واحد حول ساحات المهرجانات الاحتفالية للمشجعين.

وتستخدم فرق عسكرية وفيدرالية متخصصة تقنيات متطورة مضادة للطائرات المسيرة للتحكم بها، وإجبارها على الهبوط، ومصادرتها إلكترونياً.

وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إجمالي الطائرات المسيرة التي جرى ضبطها واعتراضها في مختلف المدن المستضيفة للبطولة بالولايات المتحدة تجاوز 300 طائرة حتى الآن؛ حيث تصدرت ميامي القائمة بـ 54 مسيرة، تليها دالاس بـ 39، ثم لوس أنجلوس بـ 34، وأتلانتا بـ 26، وبوسطن بـ 23، في حين سجلت كانساس سيتي 8 اختراقات.

وجددت السلطات الفيدرالية تحذيراتها الصارمة للجمهور، مؤكدة أن خرق هذه القيود الجوية المؤقتة يُعد جريمة فيدرالية يعاقب عليها القانون بمصادرة المعدات، وفرض غرامات مدنية تصل إلى 75 ألف دولار، وغرامات جنائية تصل إلى 100 ألف دولار، إضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى عام كامل.