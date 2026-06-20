مصادرة بضائع مقلدة بـ 6 ملايين دولار في مونديال 2026

صادرت السلطات الأمريكية شحنات ضخمة من مستلزمات كأس العالم 2026 المقلدة والأصلية المهربة بقيمة تتجاوز 6 ملايين دولار في ميناء هيوستن وفقا لصحيفة "هيوستن كرونيكل".

وتأتي هذه الضربة الاستباقية لتسليط الضوء على "اقتصاد موازٍ" تقوده شبكات تهريب دولية لتلبية طلب المشجعين المحاصرين بالارتفاع القياسي لتكاليف حضور المونديال.

وأفادت وحدة إنفاذ التجارة التابعة لجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن الضبطية الكبرى شملت أكثر من 12 ألف قميص كرة قدم يحمل علامة "أديداس"، و4500 كرة قدم رسمية لـ"فيفا" إضافة إلى 4400 زوج من الأحذية الرياضية.

وكشفت التحقيقات أن معظم هذه الشحنات نشأت من الصين، وكانت متجهة إلى مواقع وموزعين داخل الولايات المتحدة وخارجها لتصريفها على أرصفة الملاعب.

وأضافت الصحيفة "لم تكن هذه العملية وحيدة؛ إذ سبقتها بثلاثة أيام فقط مصادرة 18 شحنة أخرى تضم 1578 مادة مقلدة لعلامة "بوما" الراعي الجديد للمنتخب البرتغالي، بقيمة تجزئة تقديرية تقارب 135 ألف دولار، وداهمت تحقيقات الأمن الداخلي قبل شهرين منشأة تجارية جنوب غرب هيوستن بالقرب من الاستاد، وصادرت بضائع رياضية مغشوشة بقيمة مليوني دولار".

وأشار ستيف لامار، الرئيس التنفيذي للرابطة الأمريكية للملابس والأحذية، إلى دراسة كشفت أن 41% من الملابس المقلدة تفشل في تلبية معايير السلامة، لاحتوائها على مستويات خطيرة من مواد سامة كالزرنيخ، والرصاص، والكادميوم، والفثالات، والتي تتسرب عبر الجلد والتعرق مسببة أضراراً صحية جسيمة على المدى الطويل.