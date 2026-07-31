قال المستثمر والمستشار في القطاع الرياضي، خالد الربيعان، إن بعض إدارات الأندية في السعودية لا تبالي بالخسائر في صفقات اللاعبين، في ظل الضعف الإداري وغياب الرؤية الاستثمارية.

الربيعان أضاف أن العديد من الأندية، لا يفكر في الجدوى الاقتصادية للصفقات أو العائد الاستثماري، طالما أن الدعم الحكومي متوافر.

أشار خلال استضافته في "بودكاست هللة" الصادر عن صحيفة "الاقتصادية"، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم على صعيد الاستثمار والتطوير لم يحقق شيئا، مقارنة بما تحققه الاتحادات العالمية.

وذكر أن الحكومة وفرت جميع المقومات اللازمة لنجاح الاستثمار الرياضي، إلا أن المشكلة تكمن في الكوادر التي تدير بعض الأندية والجهات الرياضية.

ونوه إلى أن كثيرا من الإدارات تتعامل مع القطاع الرياضي بعقلية قطاعات أخرى، دون فهم حقيقي لصناعة الرياضة وآليات الاستثمار فيها.

استمرار الديون في عدد من الأندية

أشار إلى أن غياب الإدارة الاحترافية أدى إلى استمرار الديون والمشكلات الإدارية في عدد من الأندية، في وقت نجحت فيه أندية أخرى في بناء نماذج أكثر استقرارا وجاذبية للمستثمرين.

وقال إن المستثمرين الأجانب والخليجيين ما زالوا مترددين في دخول السوق الرياضية السعودية، بسبب عدم وضوح بعض الأنظمة والإجراءات القانونية المتعلقة بالاستثمار الرياضي.

أضاف أن المستثمر الحقيقي يحسب كل قرار "بالورقة والقلم"، بينما ما زالت بعض الأندية تركز على الإنفاق دون النظر إلى العوائد المستقبلية.

رونالدو القيمة الاستثمارية للنصر

وفي تقييمه للأندية السعودية، قال الربيعان إن تقييم نادي الهلال البالغ 1.4 مليار ريال لا يعكس قيمته الحقيقية، مشيرا إلى أن النادي يستحق ما لا يقل عن ملياري ريال نظرا لقوة علامته التجارية وإيراداته وجماهيريته.

كما قدر قيمة أندية النصر والاتحاد والأهلي بنحو مليار إلى مليار ونصف المليار ريال لكل منها، معتبرا أن وجود كريستيانو رونالدو يرفع القيمة الاستثمارية للنصر بشكل كبير.

بشأن تفاصيل انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي، قال إن الهلال كان قريبا من التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى النصر، وأن شركة سعودية كانت قد تلقت توجيهات لتجهيز قمصان تحمل اسم رونالدو بقميص الهلال قبل أن تتعثر الصفقة بسبب إيقاف التسجيل.

وعلى مستوى الاستثمار الرياضي، عقد الربيعان مقارنة بين السعودية وأبرز الدوريات العالمية، مشيرا إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي تحقق نحو 5 مليارات يورو سنويا، بينما تحقق رابطة الدوري الإسباني ملياري يورو، في حين لا تزال العوائد المحلية دون الطموحات.

كما انتقد أداء الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائلا إن الاعتماد الكبير على الدعم الحكومي يقابله غياب للإنجازات الاستثمارية والتسويقية وتطوير المواهب.

وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرياضي تواجه تحديات كبيرة في السوق، وسط منافسة غير عادلة وصعوبات تحد من قدرتها على النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، داعيا إلى بناء بيئة أكثر تنظيما وعدالة لدعم القطاع.