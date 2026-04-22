مركز التحكيم الرياضي السعودي يُنشئ غرفة لمنازعات تراخيص الأندية

أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي حزمة من القرارات التطويرية، شملت إنشاء "غرفة التحكيم المختصة بمنازعات تراخيص الأندية"، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة وتطوير المسارات التحكيمية المتخصصة في القطاع الرياضي، بحسب بيان اليوم.

وتختص الغرفة الجديدة بالنظر في طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات الصادرة عن لجنة استئناف تراخيص الأندية في كل من (رابطة الدوري السعودي للمحترفين) و(رابطة دوري الدرجة الأولى).

كما اعتمد المجلس القواعد الإجرائية المنظمة لعمل الغرفة، مع توفيرها للعموم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز. وتضمنت القرارات تعيين رئيس للغرفة لمباشرة مهامها واختصاصاتها.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور محمد باصم، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهود المركز في تطوير الأطر المؤسسية والإجرائية.

وأوضح أن إنشاء هذه الغرفة يجسد الحرص على بناء مسارات تحكيمية متخصصة تستجيب لطبيعة المنازعات الرياضية ومتطلباتها، بما يدعم التكامل مع الجهات ذات العلاقة ويخدم استقرار وازدهار القطاع الرياضي بالسعودية.