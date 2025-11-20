قال ليونيل بونتيس، أول مدرب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان ناشيئا في نادي سبورتنج لشبونة: "إن قائد النصر الحالي جمع ثروته المالية بعد عناء طويل وجهد شاق"، مشيرًا إلى أن مسيرته كانت أصعب من منافسه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقًا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، يُعتبر كريستيانو رونالدو أول ملياردير في تاريخ لعبة كرة القدم، حيث تقدر ثروته بنحو 1.4 مليار دولار.

رحلة رونالدو من العناء إلى الثراء

بونتيس، أضاف في تصريحات خاصة لـ «الاقتصادية»: “رونالدو يستحق الثروة التي حققها، لقد أصبح مليارديرًا بعد عناء طويل، هو لم يسرق من أحد، الناس هم من منحوه هذه القوة لأنهم آمنوا به، لقد فعل الكثير من الأشياء الجيدة، وكان لديه مسيرة صعبة للغاية، جاء من جزيرة صغيرة إلى مدينة أكبر، التقى بزملاء جدد، وهو في سن صغير جدًا ابتعد عن عائلته، ولم يكن الأمر سهلاً في البداية، كنت هناك وأتذكر ذلك".

وتابع "تحدثت مع عائلته وقلت لهم أنه يمكنه تحقيق شيء مميز، وبالطبع لم أكن أتوقع أن يحقق هذا النوع من النجاح، لكنني كنت أتوقع أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا، لم يكن لدي أي شك في ذلك خلال مراحل تطوره”.

مسيرة النجم البرتغالي أصعب من ميسي

تابع بونتيس: “مسيرة رونالدو أصعب من ميسي، لأنه قَاتَل من أجل حجز مكانته في سبورتنج لشبونة في بداية مسيرته، ثم انضم إلى مانشستر يونايتد ولعب مع نجوم كبار، وهذا ساعده على تطوير أفضل مهاراته".

وأضاف "بعد ذلك، انتقل إلى ريال مدريد وطور مستواه أكثر، ثم انتقل إلى يوفنتوس وغيّر مركزه، في كل تجربة جديدة، كانت هناك ظروف مختلفة، ورغم ذلك، أظهر دائمًا لماذا هو أفضل لاعب في العالم، أما ميسي، فقد قدم أداءً رائعًا فقط في برشلونة”.

محاربة سلوكيات المنتقدين بتسجيل الأهداف

وواصل: "أعتقد أن الأشخاص الذين ينتقدون رونالدو سيكونون سعيدين جدًا لو حصلوا على ما يمتلكه كريستيانو، لذا، هذا شيء سيء جدًا نواجهه في الرياضة وأيضًا في الحياة، يجب علينا أن نكون سعداء بما لدينا وألا نقارن أنفسنا بالآخرين، أعتقد أن رونالدو اعتاد على محاربة هذا النوع من السلوكيات بتسجيل الأهداف والتألق في الملعب".

أفضل لاعب في التاريخ دون الفوز بكأس العالم

بونتيس، أشار إلى أن “رونالدو لا يحتاج إلى الفوز بكأس العالم 2026 ليكون أفضل لاعب في التاريخ، فهو بالفعل في هذه اللحظة أفضل لاعب في التاريخ، قد يقول الناس ما يشاؤون، لكنني لا أشك أبدًا فيما أقوله. لماذا؟ لأنه من الصعب جدًا أن تبقى في القمة لسنوات طويلة، وهذا شيء استثنائي".

وختم بونتيس تصريحاته قائلًا: "رغم ذلك، آمل أن يفوز بكأس العالم، على الرغم من أن الأمر صعب جدًا، برأيي، هناك 4 مرشحين للفوز: البرازيل، الأرجنتين، إسبانيا، وفرنسا، وفي المستوى الثاني، هناك البرتغال، ألمانيا، وإنجلترا، وهذه المنتخبات يمكنها أن تصنع التاريخ وقد تحقق شيئًا مميزًا".