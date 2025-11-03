الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرياضة

كشف المدرب البرازيلي آرثر بيرنانديس الذي سبق له تدريب الشباب والرياض والمجزل، بأنه اضطر إلى التنازل عن نحو 800 ألف دولار من مستحقاته المالية خلال مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أنه حصل على كامل مستحقاته لدى الأندية السعودية رغم بعض التأخير.

بيرناس، أضاف في تصريح لـ “الاقتصادية”: "تجربتي مع نادي الشباب كانت ممتازة، إذ حققنا المركز الثاني في كأس الاتحاد الآسيوي خلال تجربتي الثانية في السعودية، وقد حاول النادي توفير كل الدعم،، أما فترتي مع نادي الرياض فكانت سلسة وخالية من المشكلات".

وتابع: “مع نادي المجزل لم تكتمل التجربة بسبب أزمة التهبيط، ما تسبب في صعوبات مالية أدت إلى إنهاء عقدي، ومع ذلك، لم يمتنع أي نادٍ سعودي عن دفع مستحقاتي المالية”.

الهلال حلم ورونالدو أيقونة عالمية

وأشار المدرب البرازيلي إلى أن الهلال كان النادي السعودي الذي كان يحلم بتدريبه.

بيرناس، أشاد بالتطور الكبير الذي شهده الدوري السعودي منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2023، قائلاً: “رونالدو أيقونة عالمية في الرياضة، وبفضل الاستثمار الكبير في التعاقد معه، حصلت كرة القدم السعودية على مستوى من الاهتمام الدولي لم يسبق أن نالته من قبل، كما أن الإستراتيجية التسويقية بأكملها كانت مدروسة بعناية فائقة”.

