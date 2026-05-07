مدرب الخلود: لا عذر لقيمتنا السوقية .. العمل جماعي

استبعد الإنجليزي ديس باكنجهام مدرب فريق الخلود لكرة القدم أن بكون هناك أي تأثيرات فنية على أداء فريقه غداً أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في ظل الفرق الشاسع بين كلا الفريقين من حيث القيمة السوقية وفقاً لما ذكره لـ"الاقتصادية".

تبلغ قيمة الهلال السوقية (208.4) مليون يورو، فيما تصل قيمة الخلود السوقية (20.1) مليون يورو، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وقال خلال المؤتمر الصحافي للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الخلود والهلال: "صحيح هناك فرق كبير من حيث القيمة السوقية ولكن ليس هذا عذرا، نعمل بشكل جيد من أجل الظهور بشكل مميز في هذا النهائي".

وأضاف: "كان هناك عمل تراكمي وجماعي استحققنا من خلالهما الوصول إلى هذا النهائي وهذا يعد إنجازا بالنسبة لنا، نعم لم يكن أحد يعلم بوصولنا لهذا النهائي إلا أن وجودنا فيه للمرة الأولى يعد إنجازا".

وزاد: "نعلم بأن مدرجات مدينة الملك عبدالله الرياضية ستكون ممتلئة بجماهير الهلال ونأمل أن ينضم مشجعو الأندية الأخرى لتشجيعنا، ولدينا عائلاتنا وعائلات اللاعبين".

وبسؤاله عن جاهزية روميرو إنزيكي للمشاركة في هذا اللقاء؟ أجاب باكنجهام قائلا: "لا نستطيع تحديد ذلك حالياً، ننتظر الحصة التدريبية الأخيرة لمعرفة جاهزيته البدنية من عدمها".

وأوضح مدرب الخلود أن خسارة فريقه الثقيلة أمام الهلال في دوري روشن السعودي للمحترفين كانت بمنزلة الدرس بالنسبة لهم.

وقال: "نعم خسرنا بنتيجة كبيرة وكانت درساً لنا ولكن على الجميع أن يعلم أن هناك فرقا كبيرا بين لقاءات الدوري والكأس".

من جهته، أكد الإيطالي سيموني إنزاحي مدرب الهلال أن مهام الإشراف على تدريب الهلال تجعلك تحت الضغط.

وقال: "ليس التدريب فقط بل حتى اللعب في الفريق، بدأنا من أمس الاستعداد لهذا النهائي، نواجه في الهلال ضغطا عكس خصمنا الخلود، وهذا يحتّم علينا الظهور بشكل قوي والمنافسة على نيل اللقب".

وأوضح إنزاجي أن فريقه يعد أحد أكثر الفرق خلقاً للفرص أمام المرمى وفقاً للإحصائيات، وهذا رد على من يردد أن فريقه يلعب بأسلوب دفاعي.

وقال: "لاعبونا يقدمون مستويات جيدة، واختيار اللاعبين يتحدد وفق آلية اللقاء الذي نخوضه والأسلوب التكتيكي الذي أرغب في تنفيذه، سلطان مندش ظهر بشكل جيد وعن مشاركة لاعب أو غيابه يظل أمرا راجعا لي".

وأضاف: "ستكون جماهيرنا حاضرة، وأعدهم ببذل قصارى الجهد وتقديم كل ما لدينا في هذا اللقاء".