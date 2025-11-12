يتصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد قائمة اللاعبين الذين يستحقون أعلى الرواتب في العالم، براتب سنوي إجمالي "مستحق" يُقدر بـ 22.8 مليون يورو، وفقا لتصنيف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES".

ويحل محمد صلاح (ليفربول) وجود بيلينجهام (ريال مدريد) في المركزين الثاني والثالث براتب 17.9 مليون يورو و17.5 مليون يورو على التوالي.

الدراسة، تستند إلى نموذج إحصائي يفسر 83% من فروق الرواتب الملحوظة، إلى ما يقرب من 2000 عقد تم التفاوض عليها خلال فترات الانتقال أو التمديد، حيث تضم القائمة 100 لاعب.

يتضمن النموذج عدة معايير موضوعية: وقت اللعب الفعلي، ومستوى المسابقات التي خاضها اللاعبون، ونسبة مشاركتهم كأساسيين خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ومركزهم في الملعب.

خلفهم جواو نيفيس (باريس سان جيرمان، 17.3 مليون يورو)، ودومينيك زوبوسزلاي (ليفربول، 17.1 مليون يورو)، وعثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان، 16.9 مليون يورو). وأكمل جوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز، ولامين يامال، وفينيسيوس جونيور قائمة العشرة الأوائل.

المهاجمون والجناحون يهيمنون على التصنيف

يهيمن المهاجمون والجناحون بطبيعة الحال على هذا التصنيف، حيث أن هذه المراكز عادةً ما تتطلب رواتب أعلى.

راتب مبابي، أقل بنسبة 40% من المبلغ الذي حصل عليه، بفضل عدم اضطرار ريال مدريد لدفع أي مبلغ انتقال عند انضمامه في صيف 2024، بالإضافة إلى "تأثير النجم الخارق" الذي يسمح للاعبين النجوم بتحقيق مكاسب مالية تتجاوز أدائهم الرياضي.

أما بالنسبة للمراكز الأخرى، فيُعد الحارس تيبو كورتوا الأعلى أجرًا، وفيرجيل فان دايك قلب الدفاع الأعلى أجرًا، وأشرف حكيمي الظهير الأعلى أجرًا.

في خط الوسط، يتفوق جواو نيفيس على جميع لاعبي خط الوسط الدفاعيين، بينما يتفوق جود بيلينجهام على دومينيك زوبوسزلاي في قطاع الهجوم.