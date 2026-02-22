ما سر "البشت الحساوي" الذي ارتداه رونالدو في يوم التأسيس؟

عقب ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، بـ "بشت المعلّمة" النادر خلال احتفالات يوم التأسيس، سجلت مبيعات "البشوت" الحساوية طفرة شراء محلية وخارجية بأكثر من 1000 طلب خلال ساعات.

وكشف لـ "الاقتصادية" علي الغواص صانع البشوت وممثل المملكة في "إكسبو 2025 اليابان، أن البشت الذي ارتداه رونالدو فور انتهاء المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الحزم لحساب الجولة 23 من دوري روشن، يُعد من أندر الأنواع وأكثرها قيمة، ويمتد عمر هذا الطراز لأكثر من 50 عاماً.

أضاف "بشت المعلّمة، ارتبط تاريخياً بالملوك والأمراء هنا في المملكة والخليج العربي، وكان الملك فيصل أبرز من ارتداه في صغره، هذا البشت تحديداً، وطلبه بتكليف من المؤسس الملك عبد العزيز، وظهرت صورته به لأول مرة خلال زيارته التاريخية لبريطانيا وهو في سن الـ 14".

أشار الغواص إلى أن البشت يُحاك يدوياً بالكامل في الأحساء، ويستغرق إنتاج القطعة الواحدة 28 يوماً من العمل المتواصل (21 يوماً للخياطة و7 أيام للحياكة)، وتُستخدم فيه أجود أنواع وبر الإبل النادر والأصلي، مع خيوط الزري (الفضة المطلية بالذهب) من أجود الأنواع الألمانية أو الفرنسية.

تابع "تصميم البشت يعكس هوية واحة النخيل بالأحساء، ما يجعله قطعة فنية تجسد التراث السعودي الأصيل، حيث تُقدر قيمته الحالية بنحو 80 ألف ريال".

على الصعيد التسويقي، أكد الغواص أن الموقع الإلكتروني المخصص للبشت شهد ضغطاً هائلاً أدى لتوقفه مؤقتاً، وقال "نتيجة كثافة الزيارات، حيث تلقى الفريق آلاف الاستفسارات والاتصالات من داخل المملكة وخارجها".

أوضح الغواض أن التنسيق مع نادي النصر تم عبر شركة "تايم كود"، بهدف رفع الوعي الثقافي بهذا النوع النادر من البشوت وتقديمه كمنتج وطني عالمي.

يُطلق على البشت "المعلمة" أو الممشط نظراً لطريقة حياكته اليدوية المعقدة التي تشبه "التمشيط" في دقتها، حيث تظهر الخطوط والزخارف بشكل متوازٍ ودقيق جداً لا تتقنه إلا قلة من الحرفيين الكبار في الأحساء.