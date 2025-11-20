أهدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مفتاح البيت الأبيض للنجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر لكرة القدم، ليصبح الرياضي الأول الذي يحصل على المفتاح النحاسي "العملاق"، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

وحضر رونالدو حفل العشاء الذي أقامه الرئيس الأمريكي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية.

"مفتاح البيت الأبيض" هدية تذكارية ورمزية صممها الرئيس الأمريكي الحالي خصيصاً ليقدمها لضيوف البيت الأبيض المميزين الذين يُستقبلون في اجتماعات خاصة، ويبلغ طوله نحو 8 بوصات (20.3 سنتيمتر).

ويُوضع المفتاح المطلي بالذهب والمصنوع من النحاس، داخل صندوق خشبي أنيق مصنوع من خشب الجوز، يحتوي الجزء الداخلي من الغطاء على رسم فني للمدخل الشمالي للبيت الأبيض، والجزء الخارجي ختم الرئيس الأمريكي محفوراً بالليزر وعبارة "مفتاح البيت الأبيض" محفورة بالليزر أيضا، يبلغ طوله (23.5 سنتيمتر)، وعرضه (10.16 سنتيمتر) بارتفاع يبلغ (3.8 سنتيمتر).

12960167-8461-444e-902f-ef8516f3f861

"مفتاح البيت الأبيض" التذكاري

صمم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "مفتاح البيت الأبيض" التذكاري بنفسه، وذلك خلال فترة رئاسته (2017-2021)، وكانت هذه الهدية جزءاً من مبادراته الخاصة لتقديم تكريم شخصي لكبار الضيوف.

انضم رونالدو إلى نادي النصر السعودي أواخر 2022 بصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتم توقيع العقد رسميًا في مدريد في ديسمبر 2022، وقام بتمديد التزامه مع النادي حتى 2027.

وسجل رونالدو مع النصر 109 أهداف في 122 مباراة في مختلف المسابقات حيث وصل إلى هدفه رقم 100 مع النصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2025. كما حقق رونالدو رقماً قياسياً بتسجيله 35 هدفاً في موسم واحد بالدوري السعودي 2023-2024 وحصد جائزة هداف الدوري السعودي لموسمي 2023-2024 (35 هدفاً) و2024-2025 (25 هدفاً).

رونالدو ذكر خلال فترة التوقف الدولية (أيام فيفا) أن كأس العالم 2026 سيكون آخر بطولة دولية كبرى له، وأنه قد يعتزل في العامين المقبلين، مشيراً إلى أن الوقت قد لا يسمح بتحقيق الرقم 1000.

رونالدو صاحب 953 هدفا

ويملك رونالدو 953 هدفاً في المباريات الرسمية مع الأندية والمنتخب الوطني، ويحتاج إلى 47 هدفاً للوصول إلى حاجز الألف هدف، وفي حال تحقيقه، سيكون أول لاعب يصل إلى 1000 هدف في المباريات الرسمية فقط.

رونالدو هو الشخص الأكثر متابعة على مستوى جميع منصات التواصل الاجتماعي مجتمعة، حيث تخطى حاجز المليار متابع عبر مختلف حساباته(إنستجرام، فيسبوك، X ، ومنصات صينية)، وهو الشخص الأكثر متابعة على منصة إنستجرام بأكثر من 660 مليون متابع، كما يعد أيضاً الشخص الأكثر متابعة على منصة فيسبوك كشخصية فردية.