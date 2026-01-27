الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.17
(1.74%) 0.14
مجموعة تداول السعودية القابضة162.8
(2.26%) 3.60
الشركة التعاونية للتأمين138.6
(1.54%) 2.10
شركة الخدمات التجارية العربية120.3
(0.84%) 1.00
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.22
(-0.73%) -0.28
البنك العربي الوطني22.43
(0.13%) 0.03
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.68
(2.06%) 0.58
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.38
(1.23%) 0.32
شركة أملاك العالمية للتمويل11.34
(1.16%) 0.13
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية123
(0.65%) 0.80
شركة الحمادي القابضة27.24
(-0.07%) -0.02
شركة الوطنية للتأمين13.85
(1.17%) 0.16
أرامكو السعودية25.46
(1.11%) 0.28
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.3
(0.23%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.58
(0.23%) 0.06
الرياضة

مانشستر يونايتد قد يجني 230 مليون يورو من حقوق تسمية الملعب الجديد

نايف العتيبي
الثلاثاء 27 يناير 2026 19:1 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
مانشستر يونايتد قد يجني 230 مليون يورو من حقوق تسمية الملعب الجديدصورة تخيلية لملعب مانشستر يونايتد الجديد. (وكالة الأنباء البريطانية)

يتوقع نادي مانشستر يونايتد أن يجني نحو 200 مليون جنيه إسترليني (230 مليون يورو) من بيع حقوق تسمية ملعبه الجديد لـ10 أعوام، بدءًا من افتتاحه، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة سيتي إيه إم اللندنية.

سيبلغ إجمالي الاستثمار في ملعب مانشستر يونايتد الجديد نحو ملياري جنيه إسترليني (2.37 مليار يورو)، وسيتسع لـ100 ألف مشجع، ما يجعله أكبر ملعب في المملكة المتحدة.

قاعدة عالمية

شون كونيل، رئيس تحرير صحيفة ذا سبونسر، قال: بأن "القيمة الحالية لرعاية نادي مانشستر يونايتد مدعومة بقاعدة جماهيرية عالمية استثنائية وسمعة قوية في عالم الرياضة".

لكنه أضاف أن "هذه القيمة محدودة بسبب البنية التحتية القديمة والأداء غير المتسق على أرض الملعب". من شأن ملعب أولد ترافورد الجديد أن يغير هذه المعادلة الاقتصادية تمامًا.

مانشستر يونايتد يحصل على الضوء الأخضر لبناء "نيو ترافورد" ويبحث عن سعر عادل لأرض "فريتلاينر"

يشعر نادي مانشستر يونايتد بالتفاؤل بشأن إبرام صفقة لشراء أرض حول...

Thu, 16 2025

وبحسب تقرير أعدته مجموعة عمل تدرس خيارات بناء ملعب جديد أو تجديد الملعب الحالي، قد يُسهم المشروع بما يصل إلى 7.3 مليار جنيه إسترليني (8.6 مليار يورو) في الاقتصاد البريطاني.

ولا يُعدّ الملعب الجديد المشروع العقاري الوحيد الذي يُنفّذه الشياطين الحمر.

تخفيض الخسائر

ففي منتصف أغسطس، أعلن نادي مانشستر يونايتد عن افتتاح مركز تدريباته بعد تجديده الأخير، والذي سيكلّف 50 مليون جنيه إسترليني (58 مليون يورو)، ويقع في بلدة كارينجتون.

مانشستر يونايتد، خفض خسائره إلى 33 مليون جنيه إسترليني (38 مليون يورو) لموسم 2024-2025، أي بانخفاض قدره 70%، بعد أن حقق إيرادات بلغت 666.5 مليون جنيه إسترليني (769 مليون يورو)، وفقًا لبيان صادر عن النادي.

حققت إيرادات الرعاية والتسويق أرقامًا قياسية جديدة رغم تذبذب أداء الفريق.

ولا تزال قيمة علامة مانشستر يونايتد التجارية قوية، ويتجلى ذلك في زيادة سنوية بنسبة 10%.

مانشستر يونايتد قد يتخلى عن تصميم «خيمة السيرك» .. تكلفة الأرض نقطة خلاف

تواجه رؤية مانشستر يونايتد الملحمية لملعب أولد ترافورد الجديد...

Tue, 30 2025

وعلى وجه التحديد، أسهمت الرعاية بمبلغ 188.4 مليون جنيه إسترليني (217.4 مليون يورو)، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالموسم السابق، بينما نمت مبيعات التراخيص والتسويق والمنتجات الرسمية بنسبة 16%، لتصل إلى 144.9 مليون جنيه إسترليني (167.2 مليون يورو).

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية