مانشستر يونايتد قد يجني 230 مليون يورو من حقوق تسمية الملعب الجديد

يتوقع نادي مانشستر يونايتد أن يجني نحو 200 مليون جنيه إسترليني (230 مليون يورو) من بيع حقوق تسمية ملعبه الجديد لـ10 أعوام، بدءًا من افتتاحه، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة سيتي إيه إم اللندنية.

سيبلغ إجمالي الاستثمار في ملعب مانشستر يونايتد الجديد نحو ملياري جنيه إسترليني (2.37 مليار يورو)، وسيتسع لـ100 ألف مشجع، ما يجعله أكبر ملعب في المملكة المتحدة.

قاعدة عالمية

شون كونيل، رئيس تحرير صحيفة ذا سبونسر، قال: بأن "القيمة الحالية لرعاية نادي مانشستر يونايتد مدعومة بقاعدة جماهيرية عالمية استثنائية وسمعة قوية في عالم الرياضة".

لكنه أضاف أن "هذه القيمة محدودة بسبب البنية التحتية القديمة والأداء غير المتسق على أرض الملعب". من شأن ملعب أولد ترافورد الجديد أن يغير هذه المعادلة الاقتصادية تمامًا.

وبحسب تقرير أعدته مجموعة عمل تدرس خيارات بناء ملعب جديد أو تجديد الملعب الحالي، قد يُسهم المشروع بما يصل إلى 7.3 مليار جنيه إسترليني (8.6 مليار يورو) في الاقتصاد البريطاني.

ولا يُعدّ الملعب الجديد المشروع العقاري الوحيد الذي يُنفّذه الشياطين الحمر.

تخفيض الخسائر

ففي منتصف أغسطس، أعلن نادي مانشستر يونايتد عن افتتاح مركز تدريباته بعد تجديده الأخير، والذي سيكلّف 50 مليون جنيه إسترليني (58 مليون يورو)، ويقع في بلدة كارينجتون.

مانشستر يونايتد، خفض خسائره إلى 33 مليون جنيه إسترليني (38 مليون يورو) لموسم 2024-2025، أي بانخفاض قدره 70%، بعد أن حقق إيرادات بلغت 666.5 مليون جنيه إسترليني (769 مليون يورو)، وفقًا لبيان صادر عن النادي.

حققت إيرادات الرعاية والتسويق أرقامًا قياسية جديدة رغم تذبذب أداء الفريق.

ولا تزال قيمة علامة مانشستر يونايتد التجارية قوية، ويتجلى ذلك في زيادة سنوية بنسبة 10%.

وعلى وجه التحديد، أسهمت الرعاية بمبلغ 188.4 مليون جنيه إسترليني (217.4 مليون يورو)، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالموسم السابق، بينما نمت مبيعات التراخيص والتسويق والمنتجات الرسمية بنسبة 16%، لتصل إلى 144.9 مليون جنيه إسترليني (167.2 مليون يورو).