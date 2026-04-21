مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع موهبة كروية بـ 40 مليون يورو

يستعد نادي مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي بقيمة 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) بشروط ثابتة لضم موهبة بالميراس إدواردو كونسيساو، مع تحديد المكافآت التي لم يتم تحديدها بعد وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

لكن بالميراس يتمسك بمطلبه المالي الأعلى حيث يتوقع النادي الوصول إلى 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) على الأقل، مع إمكانية زيادة المبلغ مع الإضافات، على الرغم من أن القرار النهائي قد يعتمد على تحركات أخرى من الأندية العالمية.

وبدأ النادي الإنجليزي بالفعل بالتواصل، حيث يعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على عرضه، ليدخل بذلك في منافسة تضم مانشستر سيتي وبرشلونة في السباق على اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً، والذي أصبح أحد أكثر المواهب المطلوبة في كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

رفض عرض من نيوكاسل بقيمة 25 مليون يورو

تم رفض عرض من نيوكاسل بقيمة 25 مليون يورو (21.5 مليون جنيه إسترليني)، إضافة إلى 15 مليون يورو (12.9 مليون جنيه إسترليني) كمكافآت.

كما يراقب نادي باريس سان جيرمان الوضع عن كثب، ويتبنى إستراتيجية أكثر حذرا مع مراقبة كيفية تطور المفاوضات.

في غضون ذلك، التقى ممثلو كونسيساو بعديد من الأندية الأوروبية، وسافرت عائلته عبر دول تشمل إنجلترا وفرنسا لتقييم الوجهات المحتملة، حيث من المتوقع أن يدرس معسكر اللاعب الشروط المالية والمشاريع الرياضية قبل اتخاذ القرار.

كونسيساو ثالث أصغر لاعب يشارك مع بالميراس

شارك اللاعب مع منتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا في باراغواي، حيث ارتدى القميص رقم 10 وسجل كونسيساو هدفين وصنع هدفين آخرين في 5 مباريات، حيث احتلت البرازيل المركز الثالث في البطولة، ومن المتوقع أن يبدأ الآن بالاندماج مع الفريق الأول لنادي بالميراس من أجلاكتساب دقائق وخبرة على مستوى كبار اللاعبين.

في عمر 16 عاما وأكثر من 4 أشهر بقليل، يمكن أن يصبح كونسيساو ثالث أصغر لاعب يشارك مع بالميراس على الإطلاق، خلف إندريك (16 عامًا وشهرين) ورودريغو تادي (16 عامًا و3 أشهر) وقبل أسماء مثل إستيفاو، الذي ظهر لأول مرة في عمر 16 عامًا و8 أشهر.

يمتلك اللاعب الخصائص المناسبة للدوري الإنجليزي الممتاز فهو يجمع بين الجودة الفنية والقوة البدنية والسرعة والقدرة على التعامل مع الاحتكاكات، وهو أمر ضروري فيدوري شديد التنافس.
















