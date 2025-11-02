ارتفعت ثروة برنارد أرنو، المساهم الأكبر في نادي باريس إف سي في شهر أكتوبر بثروة تُقدر بـ 183 مليار دولار وضعته في المركز السابع، حيث بلغت الزيادة 23 مليارا عن الشهر السابق، وفقا لتصنيف فوربس الشهري.

يأتي هذا التقدم في التصنيفات، الذي لم يتجاوز مركزًا واحدًا، في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية، التي تمتلك نحو 70 علامة تجارية في مجال الأزياء ومستحضرات التجميل، بما في ذلك لويس فويتون، وكريستيان ديور، ومويه آند شاندون، وسيفورا، وتيفاني آند كو، ارتفاعًا في أسهمها في أكتوبر.

ولا يزال برنارد أرنو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH، أحد أبرز الشخصيات في الاقتصاد العالمي، حيث تصدّر قائمة فوربس لمعظم النصف الأول من 2023، ومرة ​​أخرى بين فبراير ونهاية مايو 2024.

إمبراطورية LVMH المساهم الأكبر في نادي باريس

أصبحت عائلة أرنو، التي يشغل أبناؤها الخمسة مناصب رئيسية في إمبراطورية LVMH، المساهم الأكبر في نادي باريس إف سي منذ نحو عام.

يستفيد النادي الباريسي، الذي صعد إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى هذا الموسم، الآن من القوة المالية لأحد أغنى الأفراد في العالم.

في قائمة فوربس لأفضل 10 أثرياء ابتداء من 1 نوفمبر 2025، يتقدم برنارد أرنو بشكل ملحوظ على جنسن هوانج وستيف بالمر ومايكل ديل، لكنه لا يزال خلف سيرجي برين ولاري بيج وجيف بيزوس.

ويحتفظ إيلون ماسك بالمركز الأول عالميًا بثروة تقدر بـ 497 مليار دولار.