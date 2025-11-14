أكمل مالك نادي بورنموث بيل فولي بيع حصته البالغة 25% في نادي هيبرنيان الاسكتلندي لكرة القدم إلى المساهمين الرئيسيين في عائلة جوردون، وفقا لـ"سبورتس برو".

اشترى رجل الأعمال الأمريكي فولي الذي يرأس مجموعة بلاك نايت التي تمتلك أيضا أسهما في نادي لوريان الفرنسي إضافة إلى نادي شيريز في الدوري الإنجليزي الممتاز، أسهمًا في نادي هيبرنيان خلال فبراير 2024 مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.

خلال الصيف الماضي، تحدث فولي الذي لم يحضر أي مباراة في ملعب إيستر رود عن تعيينات المدير ديفيد جراي والمدير الرياضي مالكي ماكاي، وهو ما سلط الضوء بشكل أكبر على اختلافات الرأي مع مجلس إدارة هيبرنيان.

ومن خلال شركة Bydand Sports، تمتلك عائلة جوردون مع تولي إيان رئاسة نادي هيبرنيان العام الماضي 85% من أسهم النادي.

قال إيان جوردون في بيان: "نظل ملتزمين تمامًا بنجاح هيبرنيان، كل قرار نتخذه يضع هيبرنيان في صميمه، على مدى الأشهر القليلة الماضية، أجرينا محادثات مفصلة مع مجموعة نادي بلاك نايت لكرة القدم فيما يتعلق بهيبرنيان، وخلال تلك المناقشات، اتضح وجود اختلافات فلسفية في رؤيتنا للنادي لكن اتفقنا على أن هذا القرار هو الأنسب لكلا المؤسستين".

وأضاف جوردون: "يبدو مستقبل هيبرنيان مشرقا نحن واثقون من فرقنا الكروية والإستراتيجية والتجارية والتشغيلية، ومن النجاح الذي سيحققونه لسنوات مقبلة".

بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ على الأسهم، تنحى رئيس نادي بلاك نايت لكرة القدم تيم بيزباتشينكو وريان كاسويل عن مجلس إدارة هيبرنيان، حيث انضم الآن الرئيس التنفيذي دان بارنيت إلى مجلس الإدارة.

وقال بيزباتشينكو: "لقد أحرزنا تقدماً خلال عملنا معاً لمدة عامين تقريباً، ولكننا في النهاية شعرنا أن هذا هو القرار الصحيح لكلا الكيانين للمساعدة في تحقيق أهدافنا المستقبلية".