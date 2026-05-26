"ماركا" الإسبانية: 6 ملايين يورو تقرب ميلا من النصر السعودي

يقترب صانع الألعاب الإسباني لويس ميلا، نجم نادي خيتافي، من حسم مستقبله الاحترافي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لنادي النصر السعودي، بطل دوري روشن، ليزامل البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة مالية ضخمة وصفت بأنها "عقد العمر" للاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي العاصمي سيسدد مبلغ 6 ملايين يورو لنادي خيتافي، وهو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين اللاعب ورئيس النادي الإسباني أنخيل توريس في ميركاتو الشتاء الماضي، بعد تخفيض قيمة الشرط الجزائي من 20 مليون يورو نظرًا لتبقي عام واحد فقط في عقده.

وجاء هذا التهافت على ضم ميلا والذي تبلغ قيمته السوقية 3.5 مليون يورو بعد تقديمه موسمًا استثنائيًا هو الأفضل في مسيرته الرياضية، حيث قاد خيتافي للتأهل إلى المسابقات الأوروبية بعد تسجيله هدف الفوز الحاسم أمام أوساسونا في الجولة الأخيرة.

كما أنهى النجم الإسباني المسابقة كـثاني أفضل صانع ألعاب في "الليغا" برصيد 10 تمريرات حاسمة، خلف النجم الواعد لامين يامال.

ورغم أن بوصلة ميلا تتجه بقوة نحو الرياض، إلا أنه واجه حيرة حقيقية أمام عروض أوروبية مغرية؛ أبرزها من نادي فياريال الإسباني الذي حاول جاهدًا إقناعه بتحقيق حلم اللعب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى اهتمام ملموس من أندية ريال بيتيس، كومو الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، بجانب عرض عربي آخر.

ومع ذلك، فإن إغراء اللعب في النصر إلى جوار كريستيانو رونالدو، البرتغالي جواو فيليكس، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إينيغو مارتينيز، يظل الخيار الأقوى للاعب. ويُنتظر أن يشكل ميلا، المعروف بتميزه الشديد في تنفيذ الكرات الثابتة، محركًا رئيسيًا لخط وسط النصر، والمهندس الأول لتمرير الكرات الحاسمة للدون رونالدو، في الموسم الذي يبحث فيه النجم البرتغالي عن تسجيل هدفه التاريخي رقم 1,000 في مسيرته الكروية.