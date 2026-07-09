أعاد المدافع الدولي الإيطالي السابق، ماركو ماتيراتزي، فتح دفتر ذكريات واحدة من أكثر اللقطات جدلاً في تاريخ كرة القدم، والخاصة بـ"النطحة" الشهيرة التي تلقاها من النجم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006، مؤكداً أن قائد "الديوك" السابق "ليس قديساً"، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يكن له كل الاحترام على مسيرته الأسطورية كلاعب ومدرب.

وفي مقابلة حصرية أجراها مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بالتزامن مع الذكرى الـ 20 لتلك المباراة التاريخية، واستعداد فرنسا لمواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال 2026، عاد ماتيراتزي لتفنيد كواليس المشهد الذي حبس أنفاس الملايين في ملعب برلين الأولمبي.

ودافع ماتيراتزي عن تصرفه الذي سبق الواقعة قائلاً "رأيي أنني تعرضت للاستفزاز بعد أن قمت بحركة دفاعية ناتجة عن الخبرة (جذب قميص زيدان)"، وأضاف مستشهداً بنجم فرنسي آخر "لو أن باتريك فييرا فعل الشيء نفسه معي بعد هدفي، لما غضبت، بل كنت سأقول له: أحسنت، لقد نلت مني، في المرة القادمة سأكون أكثر ذكاءً.. هذه هي كرة القدم".

وكشف المدافع السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي عن أن عدم توقعه لرد الفعل العنيف من زيدان تصب في مصلحته، وأوضح: "حقيقة أنني لم أكن أتوقع ضربة الرأس شكلت ميزة لي، لأنني لو شعرت بها، لكان رد فعلي التلقائي هو دفع يديه، وأعتقد أن الحكم حينها كان سيطردنا معاً".

وتابع مسترسلاً حول الأثر البدني "بما أنني لم أكن أنتظرها، لم يكن جسدي مشدوداً أو متشنجاً، ولذلك لم أتعرض لإصابة بليغة، إذ إن ضربة رأس بتلك القوة كانت قادرة على إحداث أضرار جسدية جسيمة".

ولم يخفِ النجم الإيطالي تعمده البقاء مستلقياً على العشب لضمان معاقبة النجم الفرنسي، مؤكداً أن ذكريات تلك الليلة ما زالت حية وتفاصيلها واضحة، وقال "أنا لست قديساً، ولكن زيدان ليس قديساً أيضاً، بالنظر إلى أن تلك لم تكن لقطته العنيفة الأولى في مسيرته، وتذكروا جيداً طرده في مونديال 1998 ضد السعودية".

وعلى الرغم من مرارة الأحداث الماضية، حرص ماتيراتزي على إنهاء حديثه بنبرة تصالحية وتقدير عالٍ لصانع ألعاب فرنسا التاريخي، حيث صرّح: "رغم كل شيء، أنا أحترمه كثيراً وأشكره على كل ما قدمه طوال مسيرته، سواء عندما كان لاعباً أو بعدما أصبح مدرباً".

يذكر أن تلك المباراة النهائية الاستثنائية كانت قد انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي، في مواجهة شهدت الفصل الأخير من المسيرة الاحترافية لزين الدين زيدان بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر تلك الواقعة.