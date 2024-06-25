الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

ليفي يجري محادثات لبيع 30% من أسهم توتنهام مقابل مليار إسترليني

نايف العتيبي
الأحد 1 فبراير 2026 15:13 |1 دقائق قراءة
ليفي يجري محادثات لبيع 30% من أسهم توتنهام مقابل مليار إسترلينيدانيال ليفي. (جيتي إيميجز)

يجري دانيال ليفي الرئيس السابق لنادي توتنهام، محادثات لبيع حصته التي تقارب 30% في الشركة القابضة التي تسيطر على النادي اللندني إلى مجموعة من المستثمرين من بينهم رجل الأعمال من هونغ كونغ، نغ وينغ فاي، وفقا لتقارير إعلامية.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن ليفي، الذي أُقيل العام الماضي من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي اللندني، يناقش بيع حصته بقيمة مليار جنيه إسترليني تقريبًا (نحو 1.15 مليار يورو)، بينما تبلغ القيمة الإجمالية للنادي نحو 3 مليارات جنيه إسترليني (نحو 3.5 مليار يورو).

رجال أعمال آسيويين

ويُقال: إن معظم موارد المجموعة تأتي من مجموعة من كبار رجال الأعمال الآسيويين، على الرغم من أن أسماء المستثمرين الأفراد المعنيين لم تُكشف بعد.

وعندما تواصلت معه بلومبرغ، رفض نغ وينغ فاي التعليق، بينما لم يرد ليفي على طلب التوضيح.

ستافيلي تبحث عن حصة 25 % في توتنهام مقابل 650 مليون إسترليني

حقق توتنهام هوتسبير بداية قوية في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز...

Sun, 25 2024

أعلنت عائلة لويس، المساهم الأكبر في الشركة القابضة، أنها غير مشاركة في أي مفاوضات محتملة مع ليفي.

وتشير مصادر إلى أن المناقشات لا تزال جارية وقد لا تُفضي إلى نتيجة.

70 % لعائلة جو لويس

يُسيطر على نادي توتنهام أغلبية أسهمه شركة ENIC Sports Inc، التي تمتلك عائلة الملياردير جو لويس ما يزيد قليلاً على 70% منها.

أما الحصة المتبقية فهي مملوكة لليفي وأفراد آخرين من العائلة. في خريف العام الماضي، أبدى تحالف يُدعى Firehawk Holdings Ltd، والذي ضمّ أيضاً نغ وينج فاي، اهتماماً بالاستحواذ على توتنهام.

إلا أن Firehawk أعلنت في أكتوبر الماضي أنها لن تُقدم عرضاً بعد أن أكدت عائلة لويس مجدداً أن النادي ليس للبيع.

