وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تعديل جذري للوائح المالية للرابطة، حيث صوتت على إلغاء قواعد الربحية والاستدامة (PSR) التي طال الجدل حولها، واستبدالها بقواعد تكلفة التشكيلة بدءًا من الموسم المقبل، وفقا لموقع insideworldfootball.

ستُقيد الأندية بإنفاق لا يزيد على 85% من إيراداتها الكروية، إضافة إلى صافي الربح أو الخسارة من الانتقالات.

يهدف هذا التحول إلى تقريب الدوري من نموذج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي يحدد سقفًا للإنفاق الكروي بنسبة 70% من إيرادات الأندية في المسابقات الأوروبية.

فرض ضريبة عند الزيادة 30% والتلويح بالعقوبات

في بيان، صرح الدوري الإنجليزي الممتاز بأن "زيادة 30% على مدار عدة سنوات ستُفرض عليها ضريبة، وبمجرد استنفادها، سيتعين على الأندية الالتزام بنسبة 85% وإلا ستواجه عقوبة رياضية".

يُعد هذا نهجًا أكثر مرونة من أي شيء يشبه فرض سقف صارم للرواتب، وهنا تبرز أهمية المقارنة بالرياضات الأمريكية.

تعتمد الدوريات الأمريكية، مثل دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ودوري كرة السلة الأمريكي (NBA)، على سقوف ثابتة تُحدد سقف الإنفاق لكل فريق، مما يُحقق التكافؤ ولكنه يُقيد الأندية بشدة.

رفض الدوري الإنجليزي الممتاز أي شيء يُشبه هذا المستوى من التحكم.

كان من شأن هذا الاقتراح، المعروف باسم "التثبيت"، أن يمنع أي نادٍ من إنفاق أكثر من خمسة أضعاف دخل النادي صاحب المركز الأخير في الدوري من التوزيعات المركزية، ولم يحظَ إلا بدعم سبعة فرق.

كان "التثبيت" ليُمثل أقرب ما وصلت إليه إنجلترا على الإطلاق من سقف صارم على الطريقة الأمريكية.

انخفاض الأجور وإضعاف الأندية في سوق الانتقالات

بدلاً من ذلك، اختارت الأندية ضوابط قائمة على الإيرادات واختبارات جديدة للاستدامة والمرونة المنهجية تُقيّم "رأس المال العامل والسيولة والإنصاف الإيجابي"، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع.

رابطة الدوري، قالت إن نظام SCR الجديد "سيعزز فرص جميع الأندية للتطلع إلى نجاح أكبر" ويخلق إطارًا ماليًا أكثر شفافية واتساقًا.

عارضت نقابات اللاعبين والوكالات الكبرى بشدة التثبيت، مُحذرةً من أنه سيؤدي إلى انخفاض الأجور وإضعاف الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات العالمية.

ثلاث وكالات رئيسية - واسرمان، وCAA Stellar، وحتى إنها أثارت طعونًا قانونية محتملة بموجب قانون المنافسة في المملكة المتحدة.

يحل نظام SCR محل الحد الأقصى للخسارة الذي حددته PSR البالغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، ويأتي بعد موسمين من المراقبة غير المباشرة، ما قد يُظهر التزام الدوري الإنجليزي الممتاز بحرية المنافسة، لكن مع حواجز أكثر صرامة.

حسم 6 نقاط على النادي إذا تجاوز "الحد الأحمر"

ستتمتع الأندية بـ"مساحة إضافية" لتجاوز عتبة 85%، حيث يُسمح لها في البداية بالوصول إلى 115% خلال موسم واحد، لكن القيام بذلك سيؤدي إلى فرض ضريبة، وسيتم خصم نفس النسبة المئوية من هامشها المالي في الموسم التالي.

الدوري الإنجليزي الممتاز، صرح بأنه بمجرد تجاوز أي نادٍ "الحد الأحمر" لعدم الامتثال للقواعد، سيتم خصم نقاط منه.

وأضاف الدوري الإنجليزي الممتاز: "باختصار، سيكون هذا خصمًا ثابتًا بست نقاط، ويزداد بمقدار نقطة واحدة لكل 6.5 مليون جنيه إسترليني يتم إنفاقها فوق الحد الأحمر".