لا اتفاق بين الاتحاد الألماني واللاعبين حول مكافآت كأس العالم

لم يتوصل الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد إلى اتفاق مع المنتخب حول مكافآت اللاعبين في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد خلال حضوره الاجتماع السنوي لاتحاد بافاريا لكرة القدم أمس الجمعة: "نجري مناقشات بناءة مع إدارة المنتخب، لكن الأمر لا يتم علنا".

وأضاف: "أجرينا محادثات جيدة وفي نهاية اليوم سنصل إلى اتفاق، المحادثات مستمرة وسنعمل على إيجاد حل".

300 ألف يورو المكافأة الأعلى في البرازيل

وكانت المكافأة الأعلى للمنتخب هي مبلغ 300 ألف يورو لكل لاعب (650 ألف دولار) بعد الفوز بلقب كأس العالم في عام 2014 في البرازيل.

وأخيرا دفع الاتحاد الألماني مبلغ 100 ألف يورو لكل لاعب بعد وصول الفريق إلى دور الثمانية في كأس أمم أوروبا 2024، وكان الفوز باللقب سيمنح كل لاعب مكافأة قدرها 400 ألف يورو.

الألماني يخرج في آخر نسختين من المجموعات

وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وأعرب نويندورف عن طموحاته الكبيرة في هذه البطولة.

وأضاف: "بالطبع تذهب للبطولة وهدفك الذهاب بعيدا فيها، هناك فرق كبيرة وقوى معتادة، هناك إنجلترا وفرنسا والبرازيل وكذلك الأرجنتين حامل اللقب، لكن لدينا فريق رائع وأثق أننا من ضمن المرشحين".

وفي آخر نسختين من كأس العالم خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات، لكن نويندورف لا يعتقد أن ذلك سيحدث مجددا في النسخة الحالية.

وقال نويندورف: "استعداداتنا للبطولة تسير باحترافية كبيرة ونتطلع لتلك البطولة والمباريات التي سنخوضها، بالطبع نأمل في تحسين أدائنا عما كان عليه الأمر في آخر نسختين من أجل الذهاب بعيدا".

وسيواجه المنتخب الألماني كلا من كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في المجموعة الخامسة في البطولة.



