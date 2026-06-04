لانس يفعّل بند شراء عقد سعود عبد الحميد من روما مقابل 3.5 مليون يورو

أعلن نادي آر سي لانس الفرنسي رسمياً، اليوم الخميس، تفعيل بند خيار الشراء في عقد المدافع الدولي السعودي سعود عبد الحميد، القادم من نادي روما الإيطالي، ليرتبط بالنادي بعقد طويل الأمد يمتد حتى يونيو من عام 2029.

وفقاً لصحيفة "ليكيب"، فعّل لانس بند الشراء النهائي مقابل 3.5 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين يورو مع الإعارة، حيث يتضمن العقد شرطاً يمنح روما حق إعادة الشراء مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2027.

وكان عبد الحميد (26 عاماً) قد انضم إلى صفوف النادي الفرنسي في يوليو 2025 على سبيل الإعارة، ونجح خلال موسمه الأول في التحول إلى إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب بيير ساج، مساهماً بشكل مباشر في قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس فرنسا، وحسم بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونقل الموقع الرسمي لنادي لانس عن المدير الرياضي، جان لويس ليكا، قوله "الاستمرار مع سعود كان أمراً بديهياً بالنسبة لنا بعد الموسم الناجح الذي قضيناه معاً، لقد أثبت كفاءة عالية بفضل سرعته وقدرته المميزة على صناعة اللعب، والتي ترجمها بتقديم 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم".

وأضاف "رغم أنه دخل التاريخ كأول لاعب سعودي يشارك في الدوري الفرنسي، إلا أن تكيفه مع الأجواء هنا كان طبيعياً وسريعاً للغاية، ونحن سعداء بمواصلة كتابة التاريخ معاً".

وشارك الظهير الأيمن السعودي في 25 مباراة في الدوري الفرنسي خلال الموسم المنصرم، إلى جانب تألقه اللافت في بطولة كأس فرنسا، ولا سيما في مواجهة نصف النهائي أمام تولوز التي صنع فيها هدفين، وصولاً إلى المباراة النهائية التي انتصر فيها لانس على نيس.