لامين الأغلى بـ358 مليون يورو .. ما حجم الفجوة مع هالاند ومبابي؟

عزز الدولي الإسباني لامين يامال لاعب نادي برشلونة، موقعه كأغلى لاعب كرة قدم في العالم، بعد أن تم تقدير قيمة انتقاله بـ 358 مليون يورو، وفقا لتصنيف مرصد الدراسات الرياضية (CIES).

وبحسب التصنيف الذي نشرته مجلة "ويكلي بوست"، هذا التقييم الاستثنائي يظهر المكانة المتنامية التي يحظى بها اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع ناديه ومنتخب بلاده، إلى جانب عامل العمر وطول مدة عقده، وهي عناصر تمنحه أفضلية واضحة في سوق الانتقالات العالمية.

هالاند الأقرب لملاحقته

وجاء مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في المركز الثاني بقيمة بلغت 227.3 مليون، بينما حل نجم ريال مدريد كيليان مبابي ثالثاً بقيمة 165.7 مليون.

ولم ينجح أي لاعب آخر في تجاوز حاجز 200 مليون يورو، ما يبرز الفارق الكبير الذي يفصل يامال عن أقرب منافسيه في التصنيف، ليصبح اللاعب الوحيد الذي تتجاوز قيمته حاجز 300 مليون يورو.

هيمنة للمواهب الشابة

وضمت قائمة اللاعبين الأعلى قيمة بعد الثلاثي الأول كلاً من مايكل أوليسيه (140.5 مليون)، ومورجان روجرز (136.8 مليون)، وديزيريه دويه (133.2 مليون)، وكينان يلدز (133 مليونا)، ونيكو أورايلي (125 مليونا)، وأردا جولر (124.8 مليون)، وباو كوبارسي (124.6 مليون)، في تأكيد واضح على التحول الذي تشهده كرة القدم الأوروبية نحو الاستثمار في اللاعبين الشباب أصحاب الإمكانات المستقبلية الكبيرة.

ويظهر الحضور القوي لهذه الأسماء في المراكز العشرة الأولى تنامي أهمية العمر وإمكانية التطور والعقود طويلة الأجل في تحديد القيمة السوقية للاعبين، إلى جانب الأداء الفني داخل الملعب، ما يدفع الأندية الكبرى إلى التركيز بشكل متزايد على المواهب الصاعدة القادرة على تحقيق عوائد رياضية ومالية مستدامة.

متصدرون بحسب المراكز

وعلى مستوى المراكز المختلفة، تصدر الإيطالي جيانلويجي دوناروما قائمة حراس المرمى الأعلى قيمة، فيما جاء باو كوبارسي كأغلى قلب دفاع، ونيكو أورايلي كأغلى ظهير.

كما حافظ بيدري جونزاليس على صدارة لاعبي خط الوسط، بينما تصدر أردا جولر قائمة لاعبي الوسط الهجومي، ما يؤكد استمرار هيمنة اللاعبين الشباب على مختلف خطوط اللعب.

إيزاك الاكثر تراجعا

وسجل المدافع الإيفواري عثمان ديوماندي أكبر ارتفاع في القيمة السوقية مقارنة بتصنيف يناير الماضي، بعدما قفزت قيمته بنحو 75 مليون يورو لتصل إلى 119 مليون يورو.

في المقابل، كان المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك صاحب أكبر تراجع خلال الفترة نفسها، إذ انخفضت قيمته التقديرية بمقدار 54 مليون يورو لتستقر عند 41 مليون يورو.

أما مقارنة بتصنيف يونيو 2025، فقد واصل ديوماندي تصدر قائمة أكبر الرابحين بزيادة بلغت 116 مليون يورو، بينما سجل الإنجليزي جود بيلينجهام أكبر انخفاض في القيمة السوقية بتراجع وصل إلى 113 مليون يورو.

معايير جديدة في سوق الانتقالات

تكشف أحدث تقديرات مرصد CIES عن تغير متسارع في معايير تقييم اللاعبين، حيث باتت الأندية تمنح وزناً أكبر لعوامل العمر والإمكانات المستقبلية والاستقرار التعاقدي، إلى جانب الأداء الفني. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو لامين يامال في فئة خاصة من حيث القيمة الاقتصادية، متقدماً بفارق واسع على بقية نجوم كرة القدم العالمية.