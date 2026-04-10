لائحة كأس آسيا 2027 تقر نظامًا رقميًا وحماية تجارية قصوى لشركاء البطولة

ستكون نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2027 التي تحتضنها السعودية من 7 يناير وحتى 5 فبراير، بطولة خالية من التعاملات الورقية في التسجيل والاحتجاجات، وسيتم اعتماد النظام الإلكتروني كمرجع وحيد ونهائي للقرارات الإدارية.

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس اللائحة التنظيمية الرسمية والتي تضمنت حزمة من التعليمات الجديدة التي تعكس النقلة النوعية في الاستثمار الرياضي، والتسويق الإعلامي، واللوائح الفنية التي غاب بعضها عن النسخ السابقة من البطولة القارية، حيث حصلت "الاقتصادية" على نسخه منها.

وشددت اللائحة على مفهوم "الموقع النظيف"، حيث ألزمت اللجنة المنظمة بتسليم الملاعب ومواقع التدريب خالية تماماً من أي إعلانات أو هويات تجارية غير تابعة لشركاء الاتحاد الآسيوي الرسميين.

وتقام مباريات البطولة على 8 ملاعب في 3 مدن رئيسية، في الرياض (5 ملاعب)، هي: ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ويتسع لـ70 ألفا (ملعب الافتتاح والنهائي)، وأستاد المملكة آرينا ويتسع لـ26 ألفا، وأستاد جامعة الملك سعود ويتسع لـ25 ألفا، وأستاد جامعة الإمام محمد بن سعود ويتسع لـ21 ألفا، وملعب نادي الشباب ويتسع لـ14 ألفا.

ومدينة جدة ستقام مبارياتها على ملعبين، هما ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ويتسع لـ60 ألفا، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية ويتسع لـ25 ألفا، وفي الخبر ملعب واحد ـ تحت الإنشاء، ويتسع لـ45 ألفا، وتم اختيار هذه الملاعب لتلبية متطلبات الاتحاد الآسيوي من حيث السعة الجماهيرية والمرافق اللوجستية الحديثة.

ومنح الاتحاد الآسيوي حقوقاً حصرية في إدارة حقوق الامتياز وحقوق الضيافة، بما يضمن ضبط العوائد المالية وحماية الشركاء التجاريين من "التسويق الكميني"، وألزم أيضا الاتحادات الوطنية المشاركة بتحمل كافة تكاليف التأمين الشامل لوفودها (طبي، سفر، ومعدات)، مع اشتراط تسمية الاتحاد الآسيوي كطرف مؤمن له.

وحمّلت اللائحة المنتخبات مسؤولية سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بمعداتها وسلعها المستوردة للمشاركة في البطولة، ما يضع إطاراً مالياً واضحاً يحمي المنظمين من التكاليف الجانبية.

واستحدثت اللائحة نظاماً تسويقياً وإعلامياً صارماً، حيث أقرت غرامات مالية فورية تبدأ من 10 آلاف دولار في حال الإخلال ببروتوكولات تصوير غرف الملابس أو غياب المدربين واللاعبين عن المؤتمرات الصحافية والمقابلات السريعة، وحظرت على المنتخبات إنشاء أي منصات رقمية أو حسابات تواصل اجتماعي مرتبطة بالمسابقة دون موافقة كتابية مسبقة، لضمان مركزية المحتوى الرقمي عبر المنصات الرسمية للبطولة.

وستشهد البطولة التي تقام لأول مرة في السعودية اعتماد مفهوم "مقر الإقامة الدائم" لكل منتخب، بما يضمن استقرار الفرق وتوفير مرافق تدريب حصرية طوال فترة المشاركة، رفع عدد اللاعبين في القائمة النهائية إلى 26 لاعباً، مع إلزامية وجود 4 حراس مرمى في القائمة الأولية، وتفعيل قانون تبديل الارتجاج الدائم الإضافي، والسماح بتبديل سادس في الأشواط الإضافية.

تأتي هذه التحديثات لتؤكد سعي الاتحاد الآسيوي إلى مواءمة كأس آسيا 2027 مع أعلى المعايير الدولية المطبقة في بطولات كأس العالم، ما يعزز من القيمة السوقية والفنية لأكبر تظاهرة كروية في القارة الصفراء.