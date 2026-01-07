كيف جعلت السعودية عام 2025 الأكثر كفاءة في تاريخ الرياضة النسائية؟





كانت السعودية المحرك الرئيسي لنمو الجوائز المالية في الرياضات الإلكترونية، واستدامة المشهد النسائي رغم تراجع عدد البطولات النسائية في عام 2025، بحسب تقرير Esports Charts السنوي.

ويعد موقع Esports Charts المنصة الرائدة عالمياً في تقديم تحليلات وبيانات دقيقة حول الرياضات الإلكترونية وحجم المشاهدات، والمرجع الإحصائي الأول لمجتمع الرياضات الإلكترونية.

وكشف التقرير أن إجمالي الجوائز المالية للبطولات النسائية عالمياً وصل إلى 3.3 مليون دولار، والمفاجأة فيه أن السعودية أسهمت بنسبة 20% من هذا المبلغ الإجمالي، وقال "هذه النسبة الضخمة تعود بشكل أساسي للبطولات التي استضافتها الرياض".

4b0992ec-f0fc-4d45-8a47-057ee93933e3

وتابع التقرير "استضافة الرياض لبطولة MLBB Women's Invitational ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 كانت نقطة تحول كبرى، حطمت البطولة أرقاماً قياسية في ذروة المشاهدة، لتصبح من بين أكثر البطولات النسائية مشاهدة في تاريخ الصناعة، ووصل عدد المشاهدين في وقت واحد إلى نحو 470 ألف مشاهد، وهو رقم استثنائي أسهم في رفع المتوسط العالمي للمشاهدات في 2025".

كما ساعدت السعودية في تحويل "مركز ثقل" الرياضات الإلكترونية النسائية، وقال التقرير "بعد أن كانت الصناعة تعتمد تاريخياً على الأسواق الغربية (أوروبا وأمريكا الشمالية)، أصبحت الرياض الآن وجهة أساسية تجذب أفضل الفرق النسائية العالمية بفضل البنية التحتية، والجوائز المالية الضخمة".

d632ad5e-b0f2-442e-a426-cfec5bfc34f9

وختم "الاستثمارات السعودية في ألعاب الموبايل جعلت هذا القطاع ينمو بشكل أسرع من ألعاب الحاسوب التقليدية في الوسط النسائي، وهو ما ظهر بوضوح في إحصائيات 2025 التي قاربت فيها ألعاب الموبايل على تخطي لعبة Valorant".

ووصف التقرير عام 2025 بعام ترتيب البيت الداخلي للرياضة النسائية الإلكترونية في العالم لتصبح صناعة قادرة على الصمود وتحقيق الأرباح على المدى الطويل.

ebca1839-ea81-4bcc-bc56-ce1a1243ea47

وبرر التقرير وصف العام بالناجح رغم انخفاض إجمالي ساعات المشاهدة بنسبة 7.9%، وقال "هذا لا يبدو تراجعاً، عند مقارنته بانخفاض عدد البطولات (52%)، يتضح أن البطولات التي أقيمت في 2025 كانت أكثر كفاءة وجذباً للمشاهدين بمعدل أعلى لكل ساعة بث".

وأضاف "توسع انتشار المشاهدة ليشمل منصات أوسع ولغات متعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على جمهور Twitch التقليدي، بل نما التفاعل بشكل كبير عبر YouTube و TikTok Live خاصة في آسيا".